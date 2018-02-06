金融大佬：這一輪通膨來勢兇猛 聯準會將被迫加速升息

摘要：美國對沖基金大佬保羅 · 都鐸 · 瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，通膨即將展開「復仇式」反彈，而這將促使聯準會加快其升息進程。「如今市場正在重演金融泡沫的故事，這一幕在歷史上已經反覆上演。目前的市場看上去很像 1989 年的日本，也很像 1999 年的美國。1 月份市場上所發生的一切讓我更加堅定的相信，歷史正在重演。」

本輪美國股市暴跌背後，最直接的誘因可能是市場對聯準會潛在的升息提速的擔憂，近日多位金融大佬都表達了類似的擔憂。

美國對沖基金大佬保羅 · 都鐸 · 瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，通膨即將展開「復仇式」反彈，而這將促使聯準會加快其升息進程。他還表示，貨幣政策一直以來都聚焦於低通膨問題，而接近零的超低利率在經濟增長的背景下將會導致「很痛苦的後果」。聯準會的決策者們應該在收緊政策方面更加激進，同時還應該拒絕財政政策以及稅改方面的不當之處。

據彭博社，瓊斯在 2 月 2 日的致投資者信中表示，「如今市場正在重演金融泡沫的故事，這一幕在歷史上已經反覆上演。目前的市場看上去很像 1989 年的日本，也很像 1999 年的美國。1 月份市場上所發生的一切讓我更加堅定的相信，歷史正在重演。」

去年，瓊斯所管理的對沖基金都鐸投資（Tudor Investment Corp.）獲得虧損，但今年 1 月，其基金收穫了 4.8% 的回報率。

無獨有偶，全球最大對沖基金橋水基金掌門人瑞 · 達利歐（Ray Dalio）也在周一美股暴跌之後寫道，在過去一周左右的時間裡，我們看到了強勁的經濟增長和工資上漲，但出於擔心聯準會收緊的速度超過市場預期，股市和債市下跌：

經濟和工資的激增是因為財政刺激和「動物精神」重新出現，推動經濟走向周期尾聲的產能約束。這讓市場預計，聯準會的緊縮速度將加快。換句話說，財政刺激正在踩油門，這正在推動經濟走向上限，這將觸發升息，而升息無疑是一個「踩剎車」的動作——首先是在市場上，然後是在經濟上。

這種情況的融合將使聯準會難以完全正確地實施貨幣政策。這是典型的經濟周期末端的樣子（當正確的貨幣政策難以實施，將導致經濟衰退），儘管由於資產久期特別的長（低利率時期，資產價格對利率的敏感性高於高利率時期），誇大了市場的反應。

瑞 · 達利歐還坦言，市場調整比他預料的要早得多。但他同時表示，從美股過去一段時間內上漲的幅度來看，目前的大跌只能算得上是一個小調整。「有大量的現金準備在剎車時購買，接下來發生什麼將是最重要的。」

美股本輪大幅下挫基本上開始於上周五非農數據的公布，美國 1 月非農就業人口新增 20 萬，高於預期的 18 萬，同時也大幅高於前值 14.8 萬。失業率維持 4.1% 的十七年最低不變。時薪環比增加 0.3%，高於預期，持平前值；年增率增加 2.9%，創 2009 年來最大增幅。

這一亮麗的數據讓市場開始擔憂通膨上行，而聯準會也可能會因此而加快收緊貨幣政策，升息進程或將提速。在此擔憂下，美國股市債市雙雙大幅下跌。

此外，過去的一周還見證了聯準會一把手的更迭，葉倫揮手告別，周一聯準會理事鮑威爾宣誓就任聯準會主席，他在就職演講中並未提及最近市場的動盪。

上月末聯準會會議未決定升息，但會後聲明更偏向鷹派，最大變動是將短期通膨的表述改為「料在今年上升」，刪除了通膨年增率增長率近期仍低於 2% 的評價。這令市場進一步認為 Fed 今年 3 月會升息。

『新聞來源／華爾街見聞』