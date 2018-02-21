〈台股狗年開紅盤〉牧德反攻鎖漲停效應大 設備類股活跳跳

牧德 (3563-TW) 去 (2017) 年財報稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，在高股利發酵之下，今 (21) 日股價鎖住漲停價 277.5 元，並帶動迅得 (6438-TW)、志聖(2467-TW) 等設備股走高。

牧德去年第 4 季設備業傳統淡季中營收再以 5.22 億元續創新高紀錄，打破營收在第 4 季下滑魔咒，同時，牧德對於新產品的全掃描尺寸量測機，整合全新的取像設計架構及自動上下料與自動分類系統，將在 3 月正式上市、出貨，董事長汪光夏對於今年第 1 季業績表現仍樂觀期待，目前牧德已決定以租用成品倉放置成品，以解決產品完工到出貨之間需占用廠地 1-2 周的影響產能問題。

牧德科技已公布 2017 年財報，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。以今天的牧德科技漲停價 277.5 元元計算，現金殖利率為 3.6%。

法人看好，牧德 2017 年確定賺回一個股本後，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。

同時，志聖今天股價也同步走揚，該公司去年第 4 季自結稅後純益為 1.01 億元，季減 21%，年增 93%，累計去年全年稅後純益為 4.03 億元，年增率 91%，也創下 7 年來新高，以目前志聖 15.87 億元股本計算，每股純益為 2.54 元。

志聖去年第 4 季營收為 13.33 億元，創單季營收新高，季增 2.01%，年增 21.41%，去年全年營收 50.02 億元，年增 28%，營收首度突破 50 億元創新高。

而迅得 1 月為 2.83 億元，月減 18.83%，年增 78.99%。迅得總經理王年清指出，今年的 PCB 廠設備訂單仍然強勁，目前迅得訂單能見度已達上半年。

法人看好，迅得去年營收達 32.9 億元，每股純益將超越 6.3 元，迅得並將持續推出新產品，切入光學鏡頭組裝自動化設備，今年可望正式出貨，配合智能化光學部門成立，發展光學影像技術，將為明年營運成長動能添助力。