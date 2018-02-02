〈PCB族春節趕工〉牧德首季業績樂觀 10%員工縮短春節假期加班

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 去年第 4 季營收以 5.22 億元續創新高紀錄，牧德對於第 1 季的營收仍表示樂觀，同時，對於即將來到的春節假期，總經理陳復生今 (2) 日指出，第一線生產人員將在大年初三到廠上班，以因應訂單的出貨。

目前牧德仍未公布 2018 年 1 月營收數字，陳復生指出，目前估算春節假期到廠加班的人數，約占全體員工人數 10%，而牧德的第 1 季營收值得市場拭目以待。

牧德去年第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，打破營收在第 4 季下滑魔咒，牧德董事長汪光夏日前法說會中指出，對於新產品的全掃描尺寸量測機，整合全新的取像設計架構及自動上下料與自動分類系統，將在 3 月正式上市、出貨，對於第 1 季業績表現仍樂觀期待，目前牧德已決定以租用成品倉放置成品，以解決產品完工到出貨之間需占用廠地 1-2 周的影響產能問題。

汪光夏也強調，目前牧德對設備組裝流程大幅縮短，將有助增加產能因應訂單。

牧德 2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。