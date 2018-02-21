市場熱情擁抱風險 高盛：這才是美元下滑的主因

投資者或許認為美國的財政赤字和貿易逆差為拉低美元的主因，但高盛集團的分析師指出，過去一年美元的下滑，與美國政府政策以及基本面皆沒有關係，而是因為投資者傾向投資其他區域，如歐洲及日本，美元估計還會持續些微下滑一段時間。

美元過去年一年的走勢

高盛集團的全球外匯和新興市場策略主管 Zach Pandl 在給客戶的報告中指出：「有利的風險環境往往與美元的疲弱並存」，全球經濟成長加快，相較於美元，對其他經濟體以及貨幣較有利，這才是美元疲弱的主因。

在全球經濟背景改善的情況下，Pandl 指出美元表現不佳的原因為以下：

全球經濟的成長提振了貿易量，從而幫助以貨物出口為主國家的貨幣，如韓國和馬來西亞等國。

大宗商品價格上漲，有助於自然資源出口國，如智利。

許多國家的貨幣政策趨向一致，如澳洲與瑞典等國家進行升息，而歐洲央行則是實施貨幣正常化政策。

Pandl 認為，美元可能會進一步的走弱，即使聯準貨持續貨幣緊縮政策以及美債殖利率攀升，這部分原因為，一些投資者仍在進行「結構性的多頭」美元資產。Pandl 指出，對沖基金和商品交易顧問已開始轉向做空美元，但其他投資者「可能有更多拋售美元資產的空間」

以過去歷史數據來說，美國面臨財政赤字以及經常賬戶赤字時，美元在 1980 年代時，呈現上漲趨勢，而在 2000 年代，則是貶值。因此 Pandl 認為，關鍵在於聯準會的決策，在 1980 年代初期，Fed 進行緊縮政策以支撐美元，而在 21 世紀初，低利率使得美元幾乎沒有支持。

Fed 的緊縮政策不一定能支撐美元

這一次，聯準會正在進行升息以及縮減資產負債表的政策，但是即便如此，歐洲和日本的貨幣政策正常化預期代表著，即使目前利差擴大，這些經濟體的固定收益資產的需求也會減少。 隨著全球經濟環境改善，「投資者可能會在其他市場看到更好的股票或外國直接投資 (FDI) 機會。」

Pandl 認為，儘管美元不會出現如同過去一年以來的跌幅，但高盛認為，在未來 12 個月，美元依然會呈現下滑。