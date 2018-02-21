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〈台股狗年開紅盤〉台幣飆升近2角後壓回 29元關卡仍具強力支撐

狗年開紅盤日新台幣一度飆升近2角。(鉅亨網資料照)
狗年開紅盤日新台幣一度飆升近2角。(鉅亨網資料照)

狗年開紅盤日股匯齊揚，不僅台股加權指數今 (21) 日終場大漲 293 點至 10714 點，新台幣終場也收升 9.7 分至 29.245 元，不過，外匯交易員指出，今日主要以實質拋補為主，量能未明顯放大，且匯率飆升後壓回，預料短線 29 元關卡仍有守。

新台幣今日以 29.26 元、升值 8.2 分開出後，隨後越走越高，最高一度來到 29.145 元，升值多達 1.97 角，不過，午盤過後升幅收斂，終場兌一美元以 29.245 元作收，升值 9.7 分，升幅 0.33%，台北外匯經紀公司成交值僅 6.82 億美元，全日高低價差 1.73 角。

外匯交易員指出，未觀察到外資大幅度出入，尤其台灣央行總裁彭淮南即將退休，預料熱錢除了觀望後市股市行情，也在觀察新任總裁楊金龍上任後的態度，不過，一般預期央行守在 29 元價位態度仍明確，短期內不至於會升破此心理大關。

另一方面，外匯交易員認為，台幣雖有跟進其他亞幣補漲態勢，但今日亞幣偏強的走勢已緩和，除了新台幣升幅最大，日圓已轉貶逾 0.2%，泰銖、星元微貶不到 0.1%，韓元微幅升值不到 0.1%，人民幣也僅小升 0.1%，若國際股匯市無太大動盪，預料新台幣仍將在 29-29.3 元左右震盪。

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