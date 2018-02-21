〈台股狗年開紅盤〉台幣飆升近2角後壓回 29元關卡仍具強力支撐

狗年開紅盤日股匯齊揚，不僅台股加權指數今 (21) 日終場大漲 293 點至 10714 點，新台幣終場也收升 9.7 分至 29.245 元，不過，外匯交易員指出，今日主要以實質拋補為主，量能未明顯放大，且匯率飆升後壓回，預料短線 29 元關卡仍有守。

新台幣今日以 29.26 元、升值 8.2 分開出後，隨後越走越高，最高一度來到 29.145 元，升值多達 1.97 角，不過，午盤過後升幅收斂，終場兌一美元以 29.245 元作收，升值 9.7 分，升幅 0.33%，台北外匯經紀公司成交值僅 6.82 億美元，全日高低價差 1.73 角。

外匯交易員指出，未觀察到外資大幅度出入，尤其台灣央行總裁彭淮南即將退休，預料熱錢除了觀望後市股市行情，也在觀察新任總裁楊金龍上任後的態度，不過，一般預期央行守在 29 元價位態度仍明確，短期內不至於會升破此心理大關。

另一方面，外匯交易員認為，台幣雖有跟進其他亞幣補漲態勢，但今日亞幣偏強的走勢已緩和，除了新台幣升幅最大，日圓已轉貶逾 0.2%，泰銖、星元微貶不到 0.1%，韓元微幅升值不到 0.1%，人民幣也僅小升 0.1%，若國際股匯市無太大動盪，預料新台幣仍將在 29-29.3 元左右震盪。