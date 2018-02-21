5大跡象顯示 記憶體晶片的「超級循環」將結束

財經部落格《Seeking Alpha》專欄作家指出，在蘋果下調 iPhoneX 產量，以及大陸半導體公司預計在 2019 年將完成記憶體廠設置，記憶體的供需出現變化，在產能預期可提升的情況下，全球 DRAM 的平均售價將降低。

《Seeking Alpha》專欄作家 Robert Castellano 表示，有 5 大跡象顯示，記憶體的「超級循環」即將結束。

1. 記憶體平均售價呈現下滑

作者根據 Korea Investment & Securities 提供的資料，統整 2016 年至 2018 年 NAND 和 DRAM 平均銷售價格 (ASPs)，數據顯示三星電子 SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均銷售價格變化，在最近幾季呈現下滑趨勢。

三星 NAND 和 DRAM 平均銷售價格變化 SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均銷售價格變化

2. 大陸發改委和三星簽署備忘錄

大陸國家發展和改革委員會與三星電子在晶片合作方面簽署備忘錄，將在晶片生產、人工智慧與半導體製造等領域進行潛在的合作，業界分析，雙方的合作將可能使全球 DRAM 降價與增產。

3. 三星 NAND 快閃記憶體擴充產能量減少

三星電子決定在 2018 年提升記憶體產能，以限制競爭對手的利潤成長，並提高對潛在中國競爭對手的進入壁壘 (Barriers to entry)。三星原先預計在韓國平澤的工廠，開闢樓層建立新的 NAND 快閃記憶體生產線，但在價格下降後，三星將計畫改為，在二樓部份區域建立 DRAM 生產線。

DRAMexchange 預計 2018 年 DRAM 供給位元預計成長 22.5％，高於 2017 年的約 19.5％。而 2018 年 DRAM 的收入預計將成長 30％，遠低於 2017 年的 76％營收成長。

4. 大陸廠商完成記憶體生產工廠設置

大陸半導體廠商的記憶體工廠，可能最快在 2019 年下旬即可開始營運，位於福建的晉華積體電路公司指出，工程進度加快，預計在今年 10 月將完成主要工廠的結構建設，而總部位於武漢的長江存儲科技公司將投資 24 億美元建設 3 座大型 3D NAND 閃存製造工廠，一號工廠預計將於 2018 年正式開始生產，月產能約為 30 萬片晶圓，最後，位於合肥的睿力集成電路公司，購買了一批 DRAM 生產器具。

此外，蘋果 (AAPL-US) 正在與長江存儲科技公司接洽，將可能向他們購買記憶體晶片，目前蘋果的 NAND 快閃記憶體供應商為東芝、威騰電子、三星與 SK 海力士。

5. 蘋果下修 iPhone X 產量達一半

上海研究公司 CINNO 的分析師 Sean Yang 指出，蘋果為這些晶片的最大消費者，2017 年佔全球總需求量的 1.6％，約為 1.6 億十億位元組 (gigabytes)。iPhone X 的產量減少，意味著記憶體晶片的消費者減少，將使 NAND 和 DRAM 和平均售價上升幅度減緩。