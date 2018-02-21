你拿到了嗎？8成1企業發開工紅包平均一包逾千元

大年初六開工去，許多上班族很 blue，唯一期待的就是拿討吉利的開工紅包，有人力銀行業者調查，勞工希望開工紅包平均一包能有 1,437 元，雖有 8 成 1 的企業有發開工紅包的計畫，且幅度大於去年，但一包僅有 1,008 元，與勞工們的期望值有很大落差。

yes123 求職網調查，有 1 成 2 的人（12.1%）希望能有 3000 元（含）以上，整體平均來說，上班族期望每一包能夠拿到 1,437 元，比起去年的 1,366 元，多了 71 元，增幅為 5.2%。而針對企業調查，今年（狗年）有 8 成 1（80.8%）的企業透露有計畫發開工紅包，平均一包預算增加了 124 塊，變成 1,008 元，雖然成長了 14%，但大約為上班族期望值（1,437 元）的 7 成而已！

而勞工們在恢復上班的第一天，大家「最擔心」的事情分別為：「整天疲憊感」（57.9%）、「工作注意力不集中」（44.9%）、「體重增加，準備減肥」（38%），以及「整天心情低落」（29%）、「自己新的人事命令公布」（24.4%）、「老闆宣布公司準備裁員、減薪、放無薪假」（11.6%）。

求職網發言人楊宗斌建議大家，新年要有新氣象，上班族除了可以適度運動、提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，才能讓自己盡快恢復工作效率。

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