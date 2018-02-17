傳沃爾瑪搶進印度電商市場 正面挑戰亞馬遜

根據消息人士透露，沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 正與印度電商公司 Flipkart 談判，收購該公司超過 40% 股份。直接挑戰亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 在印度電商市場的地位。

消息指出，沃爾瑪正在考慮收購 Flipkart 的新發行股份和現有股份，而這將成為沃爾瑪規模最大的海外交易之一，預計最快下周就會展開行動。

目前尚不清楚正在談判的交易條款，但 Flipkart 的估值預計將超過去年。當時，軟銀願景基金以 120 億美元的估值對 Flipkart 投資 25 億美元，取得該公司約五分之一股份。

Flipkart 發言人表示不對傳聞或猜測置評。沃爾瑪印度分公司拒絕對此置評。

如果與沃爾瑪達成融資協議，那麼 Flipkart 將在與亞馬遜的競爭中獲得重要力量。亞馬遜正在大力開拓印度市場，並承諾向印度投資 50 億元。

Forrester 高級分析師 Satish Meena 表示：「沃爾瑪在銷售生鮮百貨和低價服裝方面的專業性，可能有助於 Flipkart 在印度電商市場保持領先地位。」

對沃爾瑪來說，這筆交易將在該公司與亞馬遜的競爭中開闢新戰線，並讓這家全球最大的實體零售商跨入印度電商市場。摩根士丹利估計，印度電商市場的市值在 10 年內將增長至 2000 億元。