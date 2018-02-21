勢在必得？高通使狠勁 上調恩智浦收購價至440億美元

高通 (Qualcomm) 欲收購恩智浦 NXP 之併購案，目前出現了最新進展：高通週二 (20 日) 宣布上調原先 380 億美元的收購價，提高至 440 億美元，擴大對恩智浦股東的吸引力。

高通的新要約價換算約 NXP 每股 127 美元左右，也使 NXP 股價大漲。

事實上，高通尋求收購恩智浦已長達一年多，而高通之所以一直無法併購恩智浦，主要是因恩智浦大股東 Elliott Management Corp 等對沖基金認為，高通最初的報價太低，但本週二 Elliott 表示，已同意高通的最新收購報價。

《華爾街日報》援引知情人士消息表示，預計高通新的收購協議，將會讓高通得到恩智浦股東的支持，有助於高通完成收購。

恩智浦 NXP 股價週二收盤大漲 5.96% 來到 125.56 美元。

NXP 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

令一方面，高通也正在大力尋求併購同是半導體巨擘的博通，高通本月初將對博通的收購報價，上調至每股 82 美元，總報價上調至 1210 億美元。高通表示，這是高通最好、也是最終的報價。

博通也於週二回應，將會再次對高通的併購價碼作評估。