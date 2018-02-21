大市能否反彈 繫於匯控(00005-HK)

美國股市在假期後復市表現疲弱，其中道瓊斯指數下跌逾250點。美股表現疲弱與投資者擔心美國國債孳息率進一步攀升有關，更有分析指出，按目前市況，美國十年期債息將於本周內升穿3厘。至於會否出現此情況？按目前美國國債債息走勢，相信在本周內升穿3厘機會不少。當債息上升至有關水平時，會導致投資者將手上股票大幅拋售，引發另一場大調整？或是屆時有機構投資者認為，債券市場已具吸引力，促使資金重新流入債市？又或者引發投資者因為債息偏高，導致維持旗下投資組合成本大增引發金融市場大幅波動？以上三項預測理應是同時發生。資深投資者對有關現象山現前，會採取哪些策略？

回說今日大市，投資焦點當然會在落在匯豐控股(00005-HK)上。匯控昨日公布業績後表現疲弱，其中一個因素相信與該行未有在業績報告內公布新一輪回購行動。可是匯控管理層在電話會議內多次提及對回購態度不變，加上今日是范寧首日成為該行行政總裁的大日子，匯控今早股價會否師為喘定，以為范寧打打氣？按匯控ADR走勢而言，今日匯控似乎可以有反彈，惟不建議投資者太進取。

至於匯控旗下的恆生銀行(00011-HK)在加派息情況下仍要低收，看來投資者是利用好消息出貨，基本上未有太大變化，可以多加留意。

有二﹑三線股先後配股集資，由於折讓幅度較大，相信有關股份要面臨較大沽壓。

至於大市走勢，有分析員認為大市將於30500至31200點之間徘徊。

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