美股盤後─舊事已過都變成新：擺脫月初大跌及「通俄門」 美股連6交易日走高

據上週美股大跌後，週五 (15 日) 股市勉強的擠出了微高。雖然早盤一度因美總統大選是否有俄羅斯干擾而引發了暫時性下跌趨勢，但最後道瓊指數還是延續了 6 個交易日的收高趨勢，給狗年添增了個「旺」事吉祥。

曾經擔任聯邦調查局 FBI 局長的羅伯特 · 穆勒 III (Robert Mueller)，去年被任命為負責 FBI 調查俄羅斯政府是否試圖影響 2016 年美國大選的特別顧問，週五提道，美國聯邦大陪審團起訴了 13 位俄羅斯國民及 3 間俄羅斯企業，已涉嫌影響美國大選並支持當時的候選人，現任的美國總統川普 Trump。

道瓊工業平均指數 DJIA 收高 19.01 點或 0.08% 至 25219.38。 納斯達克 Nasdaq 指數收低 -16.96 點或 -0.25% 至 7239.47。 S&P 500 指數收高 1.02 點或 0.04% 至 2732.22。 費城半導體指數收低 4.63 點或 0.35% 至 1318.32。

Bright Trading 分析師 Dennis Dick 認為，在一週持續上漲的情況下，投資人需要一個可以獲利了結的理由，而「通俄門」則給予了這種機會。雖然 S&P 500 一度因美參選案走低，但最後還是勉強的收高過週末。

支撐 S&P 500 的貢獻股有嬌生 Johnson & Johnson (JNJ-US)、Abbvie (ABBV-US)、及輝瑞 Pfizer (PFE-US)，3 間都為藥廠，均收高 1.4% 以上。

可口可樂 (KO-US) 股價也因財報顯示了各產品線 - 如水、茶、及咖啡 - 較優的銷售數字，上漲了 0.45% 來的 44.98 美元。然而，卡夫亨氏 Kraft Heinz (KHC-US) 食品公司也因財報數字不佳下跌了 2.63%。

2017 年第 4 季的財報公佈季也將告一段落，這次的美國稅改案有助於各大企業的數字，也使分析師們調高了對 S&P 500 企業的 2018 年營收成長，從 1 月的 12% 成長預測調高至 19%。EventShares 投資長 Ben Phillips 提道，「因稅改案的實際效益還未代入財報內，相信到時會帶來第二波正面影響」。

美稅改案需企業於 2017 年繳離岸回流本土稅，從 2018 年起使用新的 (大部份為調降) 稅率。

市場預計今年股市應起起伏伏，但週五的宏觀經濟數給予了投資人信心。房屋建築陸續提升美 1 月份土建數據來的 1 年新高。

此外，波動率恐慌指數 VIX 上升至 19.4，但明顯比上週甩賣的 50 水位低了許多。

美股交易量為 71 億張股，較過去 20 天平均的 85 億股低。