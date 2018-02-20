以色列未來10年將向埃及出口640億立方米天然氣

以色列德雷克鑽井公司和美國諾貝爾能源公司19日表示，在未來10年内將向埃及出口640億立方米的天然氣，總值約150億美元。這將是以色列首次向埃及出口天然氣。

據德雷克鑽井公司當天提交給特拉維夫證券交易所的一份聲明，作為以色列兩大型氣田塔馬爾和利維亞森的持股方，德雷克鑽井和諾貝爾能源已與埃及天然氣貿易公司杜爾菲努斯控股公司簽署兩份約束性協議，這兩大氣田將分别向埃及出口天然氣320億立方米。

以色列總理内塔尼亞胡發表聲明稱，與埃及簽署的天然氣出口協議具有“曆史性意義”，將為以色列帶來數十億美元財政收入，利于教育、健康和福利等事業發展。

據悉，塔馬爾氣田2013年3月投産，其天然氣儲量約為2460億立方米，是以色列唯一正在供氣的氣田。利維亞森氣田于2010年被發現，其天然氣儲量高達6220億立方米，有望于2019年投産。

德雷克鑽井表示，相關各方正在考慮向埃及輸送天然氣的各種方案，其中包括正在建設中的約旦-以色列天然氣管道和已投入使用的東地中海天然氣管道，也可能會考慮新建一條以色列至埃及的天然氣管道。

德雷克鑽井母公司德雷克集團表示，該協議簽署後，以色列有望成為中東地區重要的天然氣出口國，也將鞏固以色列與其鄰國間的關系，增強經濟合作。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)