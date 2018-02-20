國家能源局：用改革創新辦法解決清潔能源消納問題

國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬日前表示，用改革創新的辦法來解決清潔能源消納問題。

新華社消息，梁志鵬在國家能源局日前舉行的發布會上說，解決清潔能源消納問題，主要有五方面措施。一是制定可再生能源中長期發展規劃，制定可再生能源發電成本下降的路線圖，實行可再生能源電力配額制，形成促進可再生能源生産和消費的新機制。

二是結合可再生能源發展“十三五”規劃中期評估和調整，優化可再生能源發展的思路、布局和建設時序，加強可再生能源開發與能源、電力等規劃的統籌協調。

三是優化電力系統調度運行，制定保障清潔能源優先發電的實施細則，統籌水電流域綜合監測和梯級聯合優化運行，發揮電力系統的靈活性和大電網的統籌協調作用。

四是加強調峰電源管理，加快調峰電源建設，推進煤電機組靈活性改造，嚴格規範自備電廠運行管理，提升電力系統的調峰能力。

五是深入推進電力市場化改革，加快推動輔助服務市場建設，以市場化方式促進清潔能源消納利用。

来源：中國證券網

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