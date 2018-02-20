藍營多人戰北市柯文哲淡回10字吐露真心

2018 台北市長選情升溫，除了台北市議員鍾小平、前陸委會副主委張顯耀日前宣布參選外，前國民黨立委孫大千今（20）日也表態角逐市長寶座，台北市長柯文哲對此表示，反正自己就是認真做事，認為「台灣花太多時間在選舉」，如果每天都在處理跟選舉有關的事情，處理市政的時間就變少了，對市民也不公平，所以應該把選舉的時間壓到最低。

柯文哲上午前往光華數位新天地，參加開春團拜活動後被記者詢問，目前檯面上國民黨想選台北市長的人選，似乎都不是最強的，問柯有何看法？柯文哲回應，也不能這樣講，因為很多人都是在過程中慢慢鍛鍊變強的，處在現在這種 10 倍數的時代，很多事情很難預測。

而針對鍾小平邀戰一日雙城一事，柯文哲說，以他騎過的經驗，一日雙城很容易，反而是一日雙塔比較難，因為要跨過睡覺時間。以去年 228 北市府舉辦的一日雙城活動，約有 300 人都在預定時間內騎完，所以一日雙城相對容易。

記者追問，萬一鍾小平邀戰一日雙塔，柯文哲會接受嗎？他說，因為一日雙塔要準備 4、5 個月的時間來調整肌力，「現在大概沒有時間來做這種事情了。」

柯文哲也透露，今年過年他初一、初二跑了 28 間廟，初三休息一天，初四拜訪朋友，初五就上工，至於柯初四拜訪的朋友，是否跟選舉有關？他淡淡回應，人活在世界上總是會有很多朋友。



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