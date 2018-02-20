MLB／拒談自由球員相關問題哈波專注在今年球季

國民隊今（20）日為「強打少年」Bryce Harper（哈波）舉行首次的春訓記者會，被問到今年球季結束後將成自由球員，Harper 表明拒絕發表相關言論，如果記者要繼續問下去，就要直接閃人，他表示，目前一心一意只想為球隊贏球。

「我不會發表任何有關 2019 年的言論。」Harper 說：「我還戴著國民隊的球帽，準備著開幕戰，我專注在今年球季。」

Harper 表示，自己專注著為球隊贏球，而且每一年都希望有好表現，若是要問關於自由球員的事情，可以問經紀人 Scott Boras（波拉斯），他可以為記者解答任何問題。

「我們預期能夠拿下國聯東區冠軍，甚至可能奪得世界大賽冠軍。作為一支球隊，我們會在場上用最好的表現，想盡任何方法去贏得比賽，我們必須先設法拿下國聯東區冠軍，因為大都會是個很難纏得對手，不管是費城人或馬林魚還有勇士也很厲害。」談到今年球季展望 Harper 這麼說。

Harper 是 2010 年的選秀狀元，2012 年在大聯盟首度亮相，2015 年球季拿下國聯 MVP，在去年球季國民隊和他簽下 2165 萬美元的 1 年約，他在今年球季結束後將成員自由球員，加上他的經紀人是波拉斯，勢必會對自由市場帶來相當大的衝擊。

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