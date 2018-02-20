【港股解碼】G.A.控股要轉主板上市，業績開花能否助一臂之力？

2月14日午間，於港股創業板上市並主要從事汽車相關業務的新加坡投資控股公司G.A.控股（08126-HK）公告宣佈，其於14日當天已更新了轉板上市的申請，而就在上月2日，G.A.控股剛剛宣佈其於去年6月30日向港交所遞交的轉板上市申請已失效。而這次又再申請轉主板上市，也是非常之鍥而不捨、精神可嘉了。

不過回看G.A.控股上市後的發展歷程就知道，其實這算是一家相對“簡單”的公司，為何？因為G.A.控股除了埋頭經營自己的生意，上市多年來其他旁的“轟轟烈烈”的大事倒沒有幾件，因此轉板上市算得上公司一樁大事了。不過其這次再更新轉板申請就已不是什麼新鮮事，因為G.A.控股的轉板之旅開始的日程最早可追溯至2015年。

不如還是從頭說起。

2002年6月17日，G.A.控股正式於港交所創業板上市買賣，主要從事分銷客車、提供相關市場推廣及技術支援服務、汽車維修保養等售後服務以及銷售汽車零配件等業務。從那時起，客車分銷就是集團當仁不讓的主營業務，其主要分銷進口寶馬、本田及其他客車包括路虎、豐田及平治等予以中國客戶為最終銷售對象的香港及國內經銷商。

上市初的G.A.控股也開始將業務分散至汽車租賃領域，但到了2007年，公司就將其汽車租賃相關業務終止了，除此外G.A.控股在業務發展方面一直表現得相當穩定，就只是專心致志地做著汽車生意。但自上市開始到2011年期間，G.A.控股的業績表現並不亮眼，尤其淨利潤多年來一直維持在400萬元（港元，下同）以下的較低水準。不過自2011年起，G.A.控股的經營業績有了明顯的改善，開始晉身營業額數億元上下、淨利潤數千萬元的階段。

兢兢業業，專注發展汽車業務

2013年以來，G.A.控股也有過屈指可數的幾次收購經歷，但也都是圍繞汽車相關業務展開的。比如2013年10月28日，G.A.控股公告宣佈以1290萬元人民幣為代價，向廈門中寶汽車收購福州歐利行汽車銷售服務有限公司全部股份，以期加強集團汽車銷售分類業務的業績表現；但僅僅兩日後公司就又宣佈賣掉了福州歐利行49%的股權，並因此套現了2450萬元人民幣。

2016年2月3日，G.A.控股公告宣佈擬向廈門中寶汽車收購泉州福寶、福建星德寶及龍岩中寶三家公司，以進一步拓展其汽車經銷及汽車售後服務業務。2016年8月23日，G.A.控股宣佈以1.62億元人民幣總代價落實上述收購事項，完成後集團於福建省擁有四間4S經銷店、一間展示廳及兩個服務中心。2017年6月15日，G.A.控股又宣佈以2000萬元人民幣的現金代價購回福州歐利行49%的股權，完成後，福州歐利行成為其間接全資附屬公司。

謀轉板，卻遭遇一波三折

就在這全身心發展自身汽車業務的階段內，G.A.控股萌生了轉主板上市的念頭。2015年4月14日，G.A.控股宣佈於當日就將全部股份從創業板轉主板上市港交所遞交了正式申請：

（截自G.A.控股公告原文）

然而，就在五個月之後，轉板上市的一套“程式”還沒走完，G.A.控股宣佈主動撤銷了上述轉板上市的申請，理由是“鑒於當時全球及當地股市的不利環境以及預期轉板上市所需的資源，董事會認為該階段不進行轉板上市符合公司及股東的最佳利益”：

（截自G.A.控股公告原文）

而這一刹車，就等到了去年6月，G.A.控股終於再將轉板大計提上日程，並表示已於當日就轉板向港交所遞交了一項正式申請，不過這一次申請沒能得到滿意答復，並於今年1月初被宣告失效，故此才有了文章開頭的一幕。

業績全面開花，能否一圓轉板之夢？

G.A.控股一個轉板願望怎就這麼不好實現呢？我們來看看全身心發展汽車業務的G.A.控股最近幾年的業績表現：

從上表可見，自2014年以後G.A.控股的經營收入保持了穩定而明顯的增長，而淨利潤雖然有起有落，但進入2017年集團整體經營效益大好，從公司去年連續三個季度業績表現來看，G.A.控股的營收及淨利潤在去年錄得超大幅度的增長，而這或許正是其再燃轉板上市雄心的底氣所在吧！

而筆者探查G.A.控股2017年業績表現突然提速的原因，發現其2016年下半年落實收購的泉州福寶、福建星德寶及龍岩中寶三家附屬貢獻的收入比重挺大，加之超豪華汽車銷售增加，才促使集團業績在整體上有了明顯亮眼的提升。基於此，其實不難理解G.A.控股重提轉板上市的時機，畢竟在資本市場絕大多數時候還是靠實力說話的，而若公司經營效益上去了，有了更上一層樓的資本和底氣，相信轉板應該不在話下，只是時間問題罷了。

公告發佈當日(14日)收盤，G.A.控股報0.53元，全日漲23.26%，盤中最高曾見0.56元，漲幅達30.2%，可見公司股價表現還是比較振奮人心的，就期待更多好消息吧。

■ 作者｜彭小留

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