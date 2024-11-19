烏克蘭戰爭步入第1,000天！烏克蘭盟友向澤倫斯基施壓和談

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-19 07:30

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烏克蘭戰爭周二（19 日）正式步入第 1,000 天，近來種種跡象顯示，烏克蘭的盟友正在敦促烏克蘭總統澤倫斯基考慮新的方式，以吸引俄羅斯總統普丁坐上談判桌，結束這場曠日持久的戰爭。

美國準總統川普即將於明年 1 月重返白宮，他已承諾會迅速結束這場戰爭。德國總理蕭茲上周五在電話中敦促普丁參與和平談判。法國馬克宏周日則表示，將在時機成熟時與俄羅斯領導人會談。

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兩名歐洲官員表示，人們越來越認識到澤倫斯基不得不向普丁妥協，因為事實已經表明，雙方都無法取得決定性勝利。隨著普丁重新掌權，一些歐洲國家可能不願在他們認為注定失敗的事業上投入更多銀彈。

土耳其總統艾爾段是最新加入討論的北約（NATO）成員國領袖。知情人士透露，他將於周一在里約熱內盧舉行的 20 國集團（G20）領袖峰會上提出停止這場戰爭的建議。

地緣政治專家表示，這些突然要求達成和解的呼聲表明，烏克蘭盟友的緊迫感已再度增強，他們正試圖趕在川普重回白宮和美國大幅削減援助之前採取行動。

隨著北韓軍參戰，人們越來越希望結束這場給烏克蘭大片土地帶來破壞、消耗了西方國家數千億美元的財政援助、顛覆了歐洲和全球地緣政治關係的戰爭。

目前普丁幾乎沒有表露出考慮停戰的意願。普丁上周告訴蕭茲，他一直對談判持開放態度，但任何協議都必須考慮俄羅斯的安全利益，從新的領土現實出發。

本周 G20 領導人峰會也是美國總統拜登出席的最後一場 G20 峰會。三位知情人士透露，拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用長程美國武器襲擊俄羅斯境內目標的限制，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克佔領區，爭取更有利的潛在和談籌碼，也是對北韓軍參戰的回應。

據《路透》周日報導，消息人士表示，烏克蘭計劃在未來幾天內進行首次長程襲擊，很可能使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。澤倫斯基數月來一直要求美國允許烏軍使用美國武器打擊遠離其邊境的俄羅斯軍事目標。