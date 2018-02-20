美夢成真30多歲女導遊夢見中頭獎竟真的刮中百萬

電腦彩券大樂透及威力彩雙雙開出頭獎，而刮刮樂也持續有人刮出大獎及頭獎，有一對母女去清水紫雲巖拜拜，拜完後準備要前往清水著名美食的米糕店，剛好找到彩券行門口的車位，順便買張刮刮樂，結果就中了頭獎 300 萬元。另有 30 多歲女性夢見自己中頭獎，結果買張刮刮樂真的就中了 100 萬元大獎。

台灣彩券公司統計，今（2018）年農曆春節推出的刮刮樂「2000 萬開運發財金」共有 3 個 2000 萬元、200 個 100 萬元，統計至 2 月 19 日為止已刮出 1 個 2000 萬元、19 個 100 萬元；刮刮樂「百萬年終獎金」共有 100 個頭獎 100 萬元，統計至 2 月 19 日為止已刮出 9 個；刮刮樂「金犬獎」共有 6 個頭獎 300 萬元，統計至 2 月 19 日為止已刮出 3 個。

當然，刮出百萬大獎及頭獎令人開心，不少人也覺得是財神眷顧，甚至有些人透露事先有些預兆。位於桃園的「招財進寶彩券行」張淑媚就轉述，有 1 名年紀約 30 多歲的女姓導遊刮出大獎，平時每周會來店裡 2 至 3 次，中獎當天原本要上班，但因為昨晚夢到自己中頭獎，所以特地跟公司調班來店中買刮刮樂，想不到真的刮出「百萬年終獎金」頭獎 100 萬元，美夢竟然成真，不敢相信居然如此神奇。

位在台中市清水區的「金寶來彩券行 」黃敬文也描述，有一對母女過年去清水紫雲巖拜拜，拜完後準備要前往清水著名美食的米糕店，但繞了好幾圈都找不到車位，正打算放棄時，剛好金寶來彩券行 門口有個車位，心想該不會是老天的旨意，要她買彩券吧，於是停好車後便進去買刮刮樂，女兒替媽媽選了 1 張 500 元的「金犬獎」刮刮樂，沒想到才刮第一張就刮出頭獎 300 萬元，女兒還以為自己眼花，沒想到財神竟然真的降臨，真的又驚又喜。

同樣位在桃園市的「滿億彩券行」陳曉儀亦透露，1 名年紀約 30 多歲從事服務業的男性，在刮出大獎當天經過投注站時眼皮一直跳個不停，直覺想說運氣應該會不錯，就先買一張「2000 萬開運發財金」刮刮樂沒想到就刮中 5000 元。但眼皮還是持續在跳，於是他決定直接買一整本回家試試手氣，沒想到真的刮出 100 萬元大獎，因為女兒才兩歲多，決定把這筆錢存起來當女兒的教育基金。

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