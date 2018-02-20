收假了！春節連假最後一天 國道傍晚車多

今天（20 號）是春節連續假期最後一天，不少春節返鄉車潮已經陸續在初三、初四北返，因此根據國道高速公路局的預估，今天的高速公路路況大致順暢，比較塞的時段可能出現在傍晚，四、五點到六、七點之間，國道一號和三號部分路段車速可能只有三、四十。（戎華儀報導）

交通部國道高速公路局組長卓明君表示，春節連續假期高速公路路和去年差不多，大部分的北返車潮都出現在初三、初四，因此假期的最後一天國道路況大致都算通暢，車流量大約比平常週末在稍多一點，國道 1 號的西螺到員林、國道 3 號竹山到南投路段，傍晚可能較為壅塞。

卓明君：『國一的西螺到員林，跟國三的竹山到南投，傍晚大概從 4、5 點開始到 6、7 點，這個是車速比較低，大概 30、40，其他的都是在至少 60 以上沒問題。國五的部分，大概在下午 3 點半左右，會有一個短暫性的車速比較慢，其他的都在 60 以上。』

而國道五號下午 3 點到晚上 8 點有高乘載管制，早上已經出現較多車流，不過沒有初三和初四那麼塞，下午高乘載管制開始前會有一波車潮，因此會有短暫的壅塞、很快就會過去，之後車速應該可以保持在時速 60 公里左右。

（圖：2018-02-20 09:39 截自高速公路局即時路況資訊網頁）