國軍超完美戰訓演練成績造假？監委揭露人員調動內幕

國軍每逢戰訓演練，測考成績高分亮眼，真假一直被外界議論與猜測。根據監察院調查報告指出，成分可能「灌水」。

根據監委包宗和、蔡培村、陳慶財三人在 106 年 3 月率同協查人員前往高雄左營海軍艦隊指揮部、新竹湖口陸軍裝甲兵訓練指揮部、新竹空軍第 499 聯隊會勘，並實地訪問基層官士兵，發現國軍每逢戰訓演練，就會出現中籤的部隊出現人員調動，以優換劣。

根據監察院 106 年國調 0020 字號的調查報告指出，國軍現行測考中籤單位成員都是經過篩選，無法代表部隊的真實戰力。

加上測考中籤單位，是以被選中單位編制的 85％ 人數，不是 100％ 全員都須受測。因此每當中籤後，軍方就開始調動人員。體能好的，都調到中籤單位，事後再調整回來，成績當然好看。

另外，基層部隊主官管頻頻參加開會講習，無法全程參與部隊訓練，無法瞭解訓練成效。甚至有多數連營級主官不會排課表，對自己單位的訓練狀況及成效也不清楚。部隊的「訓練時數」排定，幾乎交給連隊文書隨便排定，應付了事。

監察院報告指出，國軍部隊對於測考應力求真實，不該為了表面的亮眼成績，上報虛偽不實的測考分數。這份報告雖然沒有普查全部軍種，但也呈現了國軍部隊的部分樣貌。

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