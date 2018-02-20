抬轎變坐轎立院「助理世代」拚出頭

今年逢選舉年，在朝野都強調「世代交替」下，縣市議員新人輩出，尤其是立法院的立委助理，更是「抬轎變坐轎」的最佳人選，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲、立法院長蘇嘉全祕書蘇緯政，都是十幾年以上的資深助理，在立法院「十年磨一劍」，終於輪到他們親上戰場，力拚競爭激烈的市議員寶座。

有 15 年立委助理經驗的黃子哲，有個對政治超狂熱的父親，經年累月幫他人助選下，讓他從小沾染政治。光武工專機械科畢業後，插大考上東吳大學政治系、中正大學政研所、一路到師大政治所博士班，對政治從未脫節，似乎也註定要吃政治這行飯。

學生時代讀政治，畢業後，剛好看到網路上「章亞若基金會」在徵法務專員，他前去應徵，碰到時任立委的蔣孝嚴親自面試，就這麼一腳踏入立法院。從蔣孝嚴、楊應雄、蔣萬安、到現在擔任楊鎮浯的國會辦公室主任，也一路見證立法院改朝換代的風起雲湧。

相較於綠委助理參選議員風氣盛，像是梁文傑、周威佑、許家蓓、顏若芳、簡舒培等人成功轉換跑道，黃子哲坦承，國民黨「助理世代」文化沒有建立，像他曾在 2010 年投入內湖、南港議員初選，當時是因為市黨部找不到人下去選，才輾轉找到他，問他有沒有興趣，結果匆促上陣兩個月打選戰，當然沒成果，蹲點四年後，2014 年繼續投入議員選舉，儘管初選過關，不過因為大環境對整體國民黨不利，最後仍以九千多票高票落選。

這回第三次投入選戰，黃子哲選擇士林北投東山再起。據了解，是經由副主席郝龍斌協調，盼借重他的名嘴光環、議題能力與選戰經驗，為國民黨、甚至是副主席故鄉，拿回一席士北議員席次。

黃子哲強調，他對士林北投並不陌生，不但家人住士林，求學生涯的光武工專也在北投，東吳大學在士林，因此他對士北相當熟悉，最重要的是，「黨需要我，戰士沒有選擇戰場的權利。」

而談到蘇緯政從政的經歷，更是令人嘖嘖稱奇，求學過程超級坎坷，他坦承高中因為愛玩，「熱心參與社團事務」，竟然留級兩次，高中讀了五年畢不了業，最後還得用同等學力來考大學。

好不容易考上文化政治系，蘇緯政大二時以榜首身份轉到法律系，又因為「太愛玩、愛看電影」被退學重考，隔年考上輔大法律系，唸了一年後竟然又再重考進台大中文系，大二升大三時，神奇的又重考上台大法律系和政治系。

漫長的求學過程，讓年輕的蘇緯政有個念頭，像他這樣經歷過「差點被台灣教育體制放棄的孩子」，要靠自己努力成為公眾人物，才有發聲權，才能改變這個社會。

也就是抱持著這樣的想法，蘇緯政在大三下，積極應徵國會助理，不過都因為他仍在學的身份，大家認為他還沒大學畢業，還是個小毛頭，所以沒被錄取，直到應徵時任民進黨立委蔡煌瑯的法案助理，願意給他機會，還讚他年輕人有勇氣，給他適用期兩個月的機會，終於在大三下正式成為國會助理。

就這樣一路追隨蔡煌瑯 12 年，再轉任蘇嘉全秘書，蘇緯政從立院菜鳥，變成資深助理，長達 15 年的國會助理歷練，特別的是，其實他的叔叔，是大名鼎鼎的前台南縣長蘇煥智，但他就是不想讓人知道自己有這樣的關係，就連蔡煌瑯還是在他當助理一年多年後，某一個場合碰到蘇煥智，蘇煥智主動提起，蔡煌瑯才知道說，原來他有個當縣長的叔叔。

蘇緯政說，他骨子裡應該是有叛逆的因子，因為從他工作開始，不少人就問他為什麼不去台南縣政府接受叔叔安排的工作，一直到現在他出馬角逐議員。還有人質疑他，以他叔叔的名氣和背景，為什麼不乾脆回台南選算了？但他說，他就是想靠自己，這回更是以新人之姿，挑戰新人輩出、最艱困的中正萬華議員黨內初選。

蘇緯政表示，其實很早之前，就有不少人鼓勵他站到第一線參選民意代表，但當時和家人討論的結果，他決定先充實自己的問政視野與選民服務能力，所以選擇繼續留在立法院學習並持續充實自己。

蘇緯政強調，這次他是認真思考評估，也因為童仲彥事件，他決定在中正萬華區參選。因為他當了多年的國會助理，有了紮實的基本功，了解政府體制運作，更能落實為民喉舌的民意代表工作。



▲立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政，從立院菜鳥變成資深助理，長達 15 年的國會助理歷練，這回他將挑戰新人輩出的民進黨中正萬華區市議員初選。（圖／蘇緯政提供）

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