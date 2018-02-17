林鄭冀社會注入正能量 多包容互相關懷

行政長官林鄭月娥在一個電台錄音節目中指出，社會過去充斥很多互相責難的情緒，但在大埔致命車禍中，看到過往被立法會責難的政府部門，包括消防處等表現出勇氣，而民政事務局、社署及醫管局都主動幫忙，令她感動。

林鄭月娥表示，有人批評她取消年初二煙花滙演是「舉棋不定」，但她指車禍發生後應先做救援及醫療工作，如果起初就決定取消煙花，會令人覺得政府無輕重之分，認為現時的決定是合適。

她又稱，車禍後成立的獨立委員會是因為看到連串交通意外，形容是一個訊號，政府應該檢視專營巴士服務有否出現弱項需要糾正，希望政府的工作可紓緩到車禍中受影響家屬的心情。

回顧上任7個月，她認為，特首不是一件簡單的工作，要很有使命感，但為相當光榮的責任。不過，指行政長官工作繁重，感覺自己不夠時間用，亦有不少人關心自己不夠休息，但認為如果自己睡少一點，可以為香港做更多事，是一個很值得的付出。

另外，林鄭月娥認為，本屆政府的管治風格，比較積極作為和務實，亦願意與人溝通，包括各個政黨。她稱，希望社會共同努力注入更多正能量，多些包容和互相關懷，減少不必要爭拗；如果市民快樂與樓價高、買不到樓有關，就很難解決，形容如何在可見將來讓想置業的家庭，以較合理的價錢置業，是她面對最大的難題。

來源：港台

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