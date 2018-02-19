中國將從下半年起實施更嚴格的船舶汙染物排放標準

中國證券網訊 據新華社19日消息，環境保護部日前批準了《船舶水汙染物排放控制標準》，將從2018年7月1日起開始實施。與原來施行的船舶汙染物排放標準相比，新標準在控制船舶汙染物排放上將更加嚴格。

環保部水環境管理司負責人介紹，改革開放初期制定的《船舶汙染物排放標準》是我國第一個規範船舶排汙行為的國家級排放標準，自發布實施以來，在防治船舶汙染、改善環境質量等方面發揮了積極的作用。隨著經濟社會發展和環境保護要求的提高，以及相關國際公約和國內法律法規的不斷完善，這一排放標準已經不能完全適應防治船舶汙染工作的需要。

他表示，與原來的標準相比，新制定的《船舶水汙染物排放控制標準》在名稱、汙染物範圍、汙染控制項目和限值、分類管控要求等方面進行了修改。新標準增加了船舶含有毒液體物質的汙水的排放控制要求；在生活汙水排放控制方面，增加了pH值、氨氮和總磷等6項指標；調整了船舶垃圾分類方案和排放控制要求；明確了機器處所油汙水和生活汙水的規範監測方法等。此外，新標準增加了在飲用水水源保護區內不得排放生活汙水，並記錄控制措施的規定。

《船舶水汙染物排放控制標準》適用於各種船舶，幾乎涵蓋除軍事船舶之外的所有船舶，航行水域橫跨地表水、近岸海域和遠海，既有國內船舶，也有外國籍船舶。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)