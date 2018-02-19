保險中介新規強化股東審查和消費者權益保護

中國證券網訊 新華社19日消息，記者從保監會獲悉，保監會近日發布《保險經紀人監管規定》，旨在強化對保險經紀公司股東的審查，促進保險經紀專業化和規範化經營，保護保險消費者權益。規定將於５月１日起施行。

保險經紀人是指基於投保人利益，為投保人與保險公司訂立保險合同提供中介服務，並依法收取傭金的機構，包括保險經紀公司及其分支機構。

根據規定，保險經紀公司的註冊資本必須為實繳貨幣資本，股東出資資金應自有、真實、合法，不得用銀行貸款及各種形式的非自有資金投資。

保監會及其派出機構收到經營保險經紀業務申請後，將采取談話、函詢、現場驗收等方式了解、審查申請人股東的經營記錄以及申請人的市場發展戰略、業務發展計劃、內控制度建設、人員結構、信息系統配置及運行等有關事項，並進行風險測試和提示。

規定明確，保險經紀人不得銷售非保險金融產品。保險經紀人應當開立獨立的客戶資金專用賬戶，專用賬戶只能存放投保人支付給保險公司的保險費以及為投保人、被保險人和受益人代領的退保金、保險金。

保監會有關部門負責人表示，保險中介市場體系龐大，構成覆雜，跨市場、跨領域、跨產品經營越來越普遍，潛在風險較多。規定的出台有助於打擊保險中介機構非法集資和傳銷行為，嚴控行業風險，促進保險經紀業務規範健康發展。

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