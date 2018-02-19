2018春節黃金周旅遊收入有望破4700億

隨著中國經濟轉型升級，消費已經成為拉動經濟增長的第一驅動力。春節臨近，今年春節期間，全國消費將呈現出怎樣的特征？哪些領域有望成為春節的消費熱點呢？

2018年2月6日，國務院新聞辦舉行新聞發布會，商務部副部長王炳南介紹，據監測，今年春節市場總體平穩有序，重點零售企業商品備貨量同比增加10% ~15%。各大批發市場、超市生活必需品的備貨量比平時增加30%~40%。預計春節“黃金周”期間，全國零售和餐飲企業可實現銷售額9000億元以上，同比增長10%左右。國家旅遊局副局長王曉峰在國新辦新聞發布會上表示，綜合市場預訂等情況預測，春節期間，全國國內旅遊市場將達3.85億人次，同比增長12%。實現國內旅遊收入4760億元，同比增長12.5%。

此外，調查顯示，度假休閑超越景點觀光成為居民春節假日出遊的第一動機。選擇度假休閑的遊客占到50.5%，選擇觀光的遊客占48.9%，溫泉遊、養生遊等康養休閑遊最受遊客關註。此外，以發現和探索為出遊動機的遊客占比達到36%，表明越來越多的遊客更加追求旅遊品質。

消費額有望再創新高

《每日經濟新聞》記者發現，近5年來，中國春節黃金周消費呈現逐年提升的趨勢。消費總額從2013年的5390億元提升至2017年的8400億元，而根據商務部預測，2018年春節黃金周，我國消費將超過9000億元。

王炳南介紹，今年春節市場商品供應充足。全國36個大中城市日均豬肉供應量達到3萬噸，蔬菜供應量達到16萬噸。重點零售企業商品備貨量同比增加10%~15%。各大批發市場、超市生活必需品的備貨量比平時增加30%~40%，可供7~10天銷售。

其次，農產品價格有小幅上漲。根據商務部監測，上周全國36個大中城市食用農產品平均批發價格比前一周上漲1%，與去年同期基本持平。受冰凍雨雪天氣等因素影響，30種蔬菜平均批發價格上漲2%，預計春節前農產品價格還將有一定幅度上漲。

此外，零售商品銷售進入旺季。商務部重點監測的零售企業銷售額比前一周增長22%，其中食品、煙酒、服裝分別增加25%、44%和24%。電商平台銷售保持較快增長。預計春節黃金周期間全國零售和餐飲企業可實現銷售額9000億元以上，同比增長10%。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，春節黃金周的消費是全年消費的縮影，能夠基本映射出全年的消費趨勢。近年來，春節黃金周消費呈現穩步增長的態勢，說明我國消費動力強勁，隨著消費轉型升級，人們由過去物質消費更加註重精神消費，促進了旅遊消費的提升。

趙萍還表示，通過春節黃金周所呈現出的消費變化，可以充分體現我國消費結構在不斷轉型升級。過去春節期間，日常消費品、餐飲成為人們消費的主陣地，而現在，服務業、旅遊業、休閑度假等越來越受到消費者青睞。

據商務部初步統計，今年春節傳統餐飲消費、以及新的服務消費業將快速增長。比如年夜飯訂購消費以及外賣平台推出的成品、半成品年夜飯配送服務等都將較為火爆。

與此同時，王炳南表示，與以往相比，今年春節黃金周消費也有望呈現出一些新的特征，最大的特點就是消費升級，體現在體現在消費內容、消費理念和消費模式上。

過去我們過年是穿新衣、用新物、吃大餐。現在消費者更加註重品質消費、精神消費和品牌消費，比如我們了解到，滑雪方面用品銷售增長超過30%以上，老字號、特色餐飲訂桌率超過90%。”王炳南透露。

國內遊將達3.85億人次

據國家旅遊局數據中心調查顯示，我國居民2018年第一季度出遊意願為83%，其中48.9%的遊客選擇在春節出行。綜合市場預訂等情況預測，春節黃金周期間，全國國內旅遊市場將達3.85億人次，同比增長12%，實現國內旅遊收入4760億元，同比增長12.5%。

王曉峰介紹，旅遊已成為廣大群眾歡度春節的重要方式，今年春節旅遊市場將持續紅火。根據我們的調查，65.9%的出遊居民選擇國內中長線遊，比例最高。三亞、哈爾濱分列國內旅遊目的地城市前兩位，海島遊、冰雪遊熱度最高。

52.7%的遊客選擇家庭自助遊，34.5%選擇近郊遊。此外，二、三線城市商業街區、博物館、主題公園、遊樂場、動物園、廟會有望迎來大量遊客。王曉峰說。

《每日經濟新聞》記者註意到，春節黃金周國內旅遊收入已經連續多年保持兩位數增長，2017年，國內旅遊收入突破4000億元，同比增長15.9%。根據國家旅遊局的預測，今年國內旅遊收入將繼續保持兩位數增長。

除了旅遊消費旺、國內旅遊收入逐年提升外，選擇度假休閑遊客數量超過景點觀光遊客數量也將成為今年旅遊市場的一大特點。

王曉峰透露，調查顯示，度假休閑超越景點觀光成為居民春節假日出遊的第一動機。選擇度假休閑的遊客占到50.5%，選擇觀光的遊客占48.9%，溫泉遊、養生遊等康養休閑遊最受遊客關註。此外，以發現和探索為出遊動機的遊客占比達到36%，表明越來越多的遊客更加追求旅遊品質。

趙萍認為，隨著人們收入的提高和消費觀念的轉變，體驗式旅遊的人數會逐漸高於打卡式的景點觀光旅遊。這一方面由於消費者旅遊頻率的提升，不再刻意的將景點觀光作為旅遊的第一目的；另一方面旅遊景點也在不斷豐富服務內容，紅色旅遊、文化旅遊、綠色旅遊等新旅遊模式也在不斷興起。

來源：每日經濟新聞

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