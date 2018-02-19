名家論壇》敖國珠／玩真的？還是玩假的！

戊戌金狗年已經正式展開，新年新氣象，你的新希望是什麼？平安健康、順心如意應該是基本期待吧！這其實也是一個政府執政能力的最低門檻，只是今年這樣的願望能實現嗎？

光是「健康」，這個政府就無法倚靠。「空汙」問題，今年是無法舒緩的，因為供電不足，火力發電不可能降載，小英總統的「用愛發電」原來是拿人民的生命開玩笑，PM2.5 不會分黨派，但是會用愈來愈鮮艷的顏色（AQI 空氣品質指數），來拖垮大家的健康，接連幾波寒流，讓冬季用電也拉緊報，夏天台電的供電能力，將會更遊走跳電邊緣。

於是，台電向行政院原能會提出重啟已經停機超過六百天的核二廠二號機，因為今年是選舉年，沒人能保證去年 815 大停電事件不會重演，選情不能被「缺電＋空汙」給拖垮，重啟核二廠二號機，是要確保今年供電的備轉容量率能維持在 6%。你有被「非核家園」給騙了嗎？

然而重啟核電還跟「他」的仕途有關？環保署長李應元去年底掛保證，今年 520 之前，如果 AQI 紅色警戒的天數減量沒達 20%，會負起政治責任。看來核二廠二號機預計四月加入供電行列，是經過精算的，根本是為小英總統上任二周年當政績化妝師。

小英能順心如意度過「缺電＋空汙」的考驗嗎？很快有答案，然而，老百姓的生活卻還在持續被改革。

今年一月一日上路的限塑新政策，目的是減塑，但是要消費者買麵包時自備提袋或花錢購買，卻不管麵包店裡一個個等待被選購的麵包，是如何被精巧的用塑膠袋包裝著，這樣對嗎？「這個政府做事都沒有配套，只會欺負我們，為什麼店家就可以用塑膠袋？」這是幾位媽媽在健身房裡做完運動後的聊天內容。不知她們曉不曉得，下一個世界第一的政策已經在等著大家：明年起，餐飲業內用禁用塑膠吸管。

限用真的就能減塑？消費者未必在意多花一元買提袋、商家為了留住客人仍然照給塑膠袋，這些狀況都真實存在。當然，一旦大家養成出門帶環保袋的習慣，就會改善，但減塑的正辦是什麼？是政府要求商家使用可分解的塑膠製品吧！如同為了非核，製造了空汙，這是玩真的，還是玩假的？

●作者：敖國珠／前新聞主播，文化大學副教授

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