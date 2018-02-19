和福斯一樣 德媒：戴姆勒柴油車也有排放造假系統

據《路透社》引述德國《周日圖片報 (Bild am Sonntag)》表示，美國調查人員正在調查 Mercedes 母公司戴姆勒 (Daimler) 是否使用非法軟體在美國柴油車輛的排放測試中造假。

雖然調查本身並不是新鮮事，但據報導，早在 2016 年 4 月，美國司法部就已著手研究戴姆勒的柴油車排放測試，有關排放造假軟體的最新報告與福斯汽車惡名昭彰的排放醜聞相提並論。

據報導，德國媒體披露的文件顯示，戴姆勒柴油車上的一個軟體會下令在行駛 26 公里（16 英里）後關閉汽車的排放控制系統。而據《路透社》報導，另一套程式顯然「允許排放潔淨系統辨識汽車是否正在根據行駛速度或加速模式進行測試」。

判定汽車是否在實驗室進行測試而開啟或關閉排放控制系統的軟體件被稱為「減效裝置 (defeat device)」，並且除非汽車製造商獲得明確許可，否則在美國將必敗裝置安裝在汽車控制系統中是非法的。

2015 年，福斯汽車集團被發現在其福斯、奧迪和保時捷柴油車款上隱藏了減效裝置軟體。此後，該汽車製造商花費數十億美元回購這些排放高達 40 倍氮氧化物（NOx）容許量的車輛。

福斯汽車的殷鑑不遠 (圖: AFP)

戴姆勒公司對報導拒絕置評，只是表示正在與美國當局合作。「它們知道這些文件，並且並沒有提出投訴。」一位發言人告訴《路透社》，「《周日圖片報》選擇性地公布這些文件，目的是傷害戴姆勒及其 29 萬名員工。」

據《周日圖片報》報導，這些文件中包括戴姆勒工程師的電子郵件，「質疑這些軟體是否合法」。

如果戴姆勒被指控在其車輛上安裝減效裝置，那麼該公司的財務影響可能會比福斯集團來得小，因為戴姆勒在美國的銷量比福斯集團少。