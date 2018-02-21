FASTBOOKING建議酒店經營者重塑概念化預訂順序的流程

切勿一成不變，要越來越好

利用一站式解決方案重新思考和構建改變分銷和轉化基本的能力

新加坡 - Media OutReach - 2018 年 2 月 21 日 - 在數位和數據驅動的世界中增加您的利潤！目前酒店網站的平均轉化率為 2.2%，排名前 20% 的酒店平均轉化率為 5.6%，排名靠後 20% 的酒店轉化率為 0.3%。這些資料都是平均值，在衡量一個酒店時可能實用，但並不全然適用於每一個酒店。

酒店網站的轉化率由諸多因素決定，千萬別愚蠢地去試圖達到行業平均水準。相應地，應了解構成這些轉化率的元素，並嘗試改進每個癥結點。了解更多關於酒店網站轉化率的內幕，可參閱 FASTBOOKING 的網頁。

FASTBOOKING 也聚焦酒店經營者真正應該關注的方面。2016 年開始舉辦的 Hotel Digital Lab（酒店數位研討會）囊括了過去兩年參加過我們會議的酒店經營者，絕大多數想要了解完整的解決方案。2018 年新的數位研討會之旅系列包括全球其他城市。我們的亞洲之旅將於 2018 年 3 月在香港以及台北開始。

數位研討會是由業界領導者共同舉辦，主要對象是針對酒店經營者，參加這些研討會是免費的。今年，會議將包括預訂順序的重新概念化，從獲取到客戶轉化，再到客戶回流，為酒店經營者提供整體解決方案。

由 FASTBOOKING 主辦，合作夥伴包括 Ad Roll、Cendyn、Google、 IDeaS、Sojern、STR、 TripAdvisor、Triptease 和 TrustYou，都將與我們一同前往這幾個選定的城市。hoteldigitallab.com 會定期發佈和更新相關細節。

「酒店業的威脅無處不在，聰明的酒店經營者都知道總是有改進的空間。此次會議將引導酒店經營者聚焦真正應該關注的地方。」 FASTBOOKING 亞洲區總經理 Pierre-Charles Grob 說。

如需註冊歐亞半日活動的免費通行證，請瀏覽 hoteldigitallab.com，選擇希望參加的城市並註冊。

這是一個不容錯過的年度活動！

編輯注：

歡迎媒體訪問主講嘉賓 / FASTBOOKING 亞洲區總經理。

關於 FASTBOOKING 數位研討會

FASTBOOKING 數位研討會，是為酒店經營者在數位和數據驅動的時代，增加盈利而提供的研討會。

該會議對象主要是針對酒店經營者，及由業界先驅引領討論涵蓋酒店經營者關心的當前問題，並提供具體化分銷基本理論的整體解決方案。

它為酒店經營者提供了一個反思和重新概念化預訂順序流程的機會，從獲取到客戶轉化，再到客戶回流。

關於 FASTBOOKING

FASTBOOKING 為酒店提供前瞻性的電子商務解決方案，幫助酒店提升直接銷售的策略。我們的解決方案基於先進雲端平台和可靠專業的數位化行銷知識，能夠通過線上和移動管道來提高品牌知名度和促進線上銷售。我們的在地化服務遍及 90 多個國家，為酒店經營者提供日常支援，幫助酒店利用我們的解決方案來保持他們酒店自身的獨立性。

成立於 2000 年，FASTBOOKING 專門提供針對獨立酒店的數位化解決方案。