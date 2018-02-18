中獎彩券自選號比例創新高大樂透百萬大紅包初四續開

今（2018 年）年春節大樂透不僅除夕至初五天天開獎，並加開 400 組百萬大紅包，而截止大年初三，累計已開出 368 組，已有 261 人獨得 100 萬元，目前僅剩 32 組，大年初四 19 日將繼續加開。不過，台灣彩券公司統計發現，大年初二開出的 98 組春節大紅包，當期中獎張數共 143 張，自選號碼投注中獎者就有 49 張，占比高達 34%，大幅超前除夕、大年初一，與 2017 年春節大紅包相比，也高出許多。

大年初二開獎的第 107000016 期大樂透春節大紅包，210 組中共開出 98 組，總中獎注數為 143 注，其中 67 組為單注中獎，21 組為 2 注均分，8 組為 3 注均分，2 組為 5 注均分。不過，台灣彩券公司統計發現，當期中獎張數共 143 張，其中以自選號碼投注中獎者有 49 張，占比高達 34%，大幅超前除夕、初一的自選號碼比例各為 17% 及 5%，也比 2017 年春節大紅包自選號碼中獎比例約 25% 高出許多。

此外，大年初二以包牌方式選號而對中春節大紅包的彩券有 19 張，相較於當期總中獎張數 134 張，平均每 7 張就有一張包牌。以包牌數而言，則以每次 350 元的 7 連碰（1 次包 7 個號碼）最受歡迎，一共有 13 張；8 連碰（1400 元）、9 連碰（4200 元）則各有 5 張、1 張。

台灣彩券公司認為，今年大樂透春節大紅包獎項的開獎方式是一次加開 10 個號碼，只要對中其中 6 個，就對中春節大紅包，因此很適合透過包牌的方式，一次投注更多號碼，來提高中獎機率。而從除夕到初二有 352 張大樂透彩券幸運對中春節大紅包獎項，包牌中獎的總張數總計 48 張，平均每 7 張就有 1 張是包牌，比例相當高。

不過，至大年初三為止，大樂透春節大紅包已開出 368 組，只剩 32 組將於大年初四 19 日繼續加開 10 個獎號，大家可要把握機會，除了對中其中 6 個，就對中大紅包獎項，還有機會對中上看 2.4 億元的頭獎，同時，大年初四也將開獎的威力彩頭獎亦上看 6.3 億元，因此，民眾大年初四迎完財神後，不妨可再買張彩券試試手氣，也許頭獎得主就是你。





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