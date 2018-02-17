安居樂業、生生不息、均衡台灣賴清德參拜提三大願景

今（17）日大年初二，行政院長賴清德至台南安平開台天后宮及安平觀音亭參拜祈福，並再次宣示「安居樂業」、「生生不息」及「均衡台灣」三大施政方向。賴清德強調，政府將責無旁貸打造安居樂業環境、推動均衡台灣，並改善少子化的問題，希望推動台灣持續進步。

「安居樂業」方面，賴清德表示，政府首要政策為建立國人安居樂業的環境。「安居」就是維護治安，特別是掃除毒品犯罪，行政院已特別要求包括檢、警、調、憲、海關、海巡等六大單位合作，讓國人免受毒品的影響。「樂業」就是發展經濟、壯大台灣。感謝國人共同努力，去（106）年台灣經濟成果良好，今年也會繼續努力。

「均衡台灣」方面，賴清德指出，過去台灣重北輕南，現在要均衡南北、均衡台灣，朝同一方向及目標進步。行政院會推動政策並制定或修正法律，如「行政區劃法」及「財政收支劃分法」等，讓各縣市均衡發展，有人力及經費解決長期的問題。

「生生不息」方面，賴清德表示，目前台灣總生育率為 1.17 人，去（106）年出生人數少於 20 萬人，且 65 歲人口也超過 14%，已經是高齡國家。因此要提高生育率、建立友善育兒環境，減輕年輕父母的負擔。同時，也要制定符合台灣需要的移民法律，讓好的人才共同來打拚。

賴清德進一步表示，他近幾個月來率領行政院團隊逐一到各縣市進行座談會，除要落實蔡英文總統的「前瞻基礎建設」與「長照 2.0」外，也希望協助解決地方政府問題，並縮小中央與地方距離，提高行政效率，讓中央與地方共同努力，推動台灣進步。

最後，賴清德赴安平觀音亭參拜祈福，祈求國泰民安、風調雨順，並於現場發送賀歲福袋，向民眾拜年。賴清德也感謝台南鄉親支持，並期許台南各項建設持續如期如質推動，台南越來越進步。

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