央視春晚廣告收入有多少 今年淘寶掏了3個億

如果用“春宵一刻值千金”來形容良辰美景的寶貴是寫意，那麽用來形容央視春晚可能就是寫實了。

昨晚，2018年央視春晚上演，節目精彩紛呈。今年春晚又會讓央視賺的盆滿缽滿。用“春宵一刻值千金”來形容春晚的這4個半小時毫不為過。

每年央視春晚的收入有多少？成本又有多少？什麽樣廣告能上春晚？

吸金盛會

央視春晚的廣告收入逐年遞增。

2002年2億元人民幣

2006年接近4億元

2009年已接近5億元

2010年達到6.5億……

並且，央視每年在春晚廣告位招標定價中，都會在前一年賣價的基礎上調標底。

今年春晚，淘寶與央視達成獨家互動合作。據知情人士透露，淘寶拿到的是春晚廣告的“標王”。

據阿裏巴巴投資的AI財經社報道稱，淘寶今年掏了3個億給央視春晚，獲得的權益包括：春晚電視畫面淘寶的互動提示logo露出、主持人口播、屏幕下方提示字幕、多屏互動等廣告資源。

此外，淘寶還將在春晚播出過程中，設立四個互動環節發放6億份實物獎品，總價值1.7億元。

不過春晚的詳細收入歷來都是秘密。一直以來，央視春晚始終堅持著神秘的姿態，參與創作的人都會“簽定保密協議”，即使最終退出也都會拒絕透露有關春晚的點滴。

中新社國是直通車記者查閱公開資料，目前當屬2010年春晚的營收對外界透露的信息最多。

以2010年央視春晚為例。當年春晚“零點報時”由美的集團以5201萬元競得，比標底高出800多萬元；春晚的另一檔節目《2010年“我最喜愛的春節晚會節目”評選活動》獨家冠名則被郎酒以1.1億元奪得，比底價高出4000多萬元。

資料顯示，自2003年至今，幾乎每年春晚的“零點報時權”都被美的競得。2005年美的集團拍得的央視春晚零點倒計時廣告價格為680萬元，到2010年已經達到5201萬元，6年間增長了7.6倍。折算一下，10秒的“零點廣告”每秒達到520萬元，等於每秒送給央視大約2600台美的壁掛空調。

不止於此，2010年由廣而告之廣告公司代理春晚當天的節目前後廣告都有出售，價格也過億元。

此外，2010年春晚還頻繁在節目中植入軟廣告。僅趙本山的小品《捐助》就植入了“搜狐視頻”、“搜狗”、“國窖1573”、“三亞旅遊”等廣告，這一小品植入廣告為央視貢獻過千萬。其中，網站貢獻500萬元、酒廠400萬元、城市公關植入約300萬元。

當年春晚，其他節目還有小品《五十塊錢》演員圍裙上植入“魯花”商標；小品《家有畢業生》植入“洋河藍色經典”的4秒特寫；歌舞《拍拍拍》植入佳能相機特寫；劉謙的魔術植入匯源果汁廣告。據報道，這些植入廣告又為央視帶來了1.2億元收入。

日本CTR中國市場研究部的數據顯示，2010年央視春晚廣告收入達到6.5億元。

多次參與春晚創作的電視導演甲丁曾告訴《三聯生活周刊》，《新聞聯播》後到春晚開始前，僅這一時段的廣告，就能夠養活一個小地方台一年。

“用計劃經濟的方式做晚會，用市場經濟的方式賣晚會，央視春晚的生產和銷售分屬於兩種不同的經濟模式，這種首尾的割裂，產生了巨大的經濟價值。”

低廉成本

與動輒數億的廣告費相比，辦一場央視春晚的花費就顯得寒酸了。

春晚的確是一台花費少但費時費力，卻又回報驚人的晚會。

2008年春晚導演陳臨春曾對《三聯生活周刊》透露，“春晚的直接制作成本只有1000萬左右，不包括外圍制作，比如整個演播廳的改造，不過那部分錢也不是很高，我能調配的不超過1000萬元。”陳臨春說，“錢是台裏撥的，台裏把預算卡死了，春晚的預算已經很多年沒有變過了，好多年都是維持現狀，和廣告收入的增長沒有關系。”

據了解，央視春晚的成本主要包括兩個方面：舞美演員費用和演播大廳投入費用。

演播大廳費用方面，有推算認為，每年春晚的花費在3000萬元左右，其中最大的一筆開銷在LED顯示屏。

媒體報道稱，2009年的央視春晚舞台的LED總計約2000平方米，若以地面屏幕每塊12-14萬元計算，花費1250萬元；2012年則用了8000平方米的LED顯示屏，估算在LED屏幕上花費了1.3-1.5億元。

但是隨著2014年多部委聯合下發通知，要求節儉辦晚會。當年春晚只改造了舊的舞台設備，央視一號廳改造工程的成交金額僅為969萬元。

而在舞美演員費用方面，央視春晚基本可以忽略不計。

多數演員以上春晚“露臉”為榮，別說不給費用，就是倒貼也能爭的頭破血流。央視春晚從來就不存在“出場費”之說，而是叫“勞務費”，並且在演員勞務費和待遇方面上，央視真正做到了“公平”，大腕和普通演員標準基本相同。

很多一線明星片酬動輒千萬，出場費也是百萬。出演春晚，勞務費也就象征性的給幾千塊錢。據報道，劉德華等人的演出費用只有5000元，而趙本山、黃宏等則只有3000元，其它的更不用提。

而明星和演員服裝的費用一般也由明星自己承擔，春晚“年夜飯”從彩排到演出，從大明星到小演員，據稱統一都是15元的盒飯伺候，印有“中央電視台專供”字樣，還每人僅限一份。

再舉一例子，媒體報道，2015年底，吉林歌舞團擬掛牌新三板。這家公司已經連續18 年參加中央電視台春節聯歡晚會、元宵晚會的歌舞演出。吉林當地媒體稱，吉林市歌舞團已經成為惟一一個參加春晚不需要審查的免試團隊，經常承擔60%以上的歌舞。

這個團隊，2014年和2015年1-9月從央視獲得的報酬分別為82萬元和87萬元。在涉及到20萬以上的重大合同中，並沒有出現央視的身影。因此，不管是春晚還是元宵晚會，單個晚會歌舞費用不會超過40萬。

春晚不僅富了央視，還是一個能硬生生造星的舞台。

2009年春晚小品《不差錢》讓小沈陽一炮而紅，年賺到幾個億；還有魔術表演者劉謙，他的“今天”可以說是春晚給的，春晚前劉謙出場費在5000元左右，春晚後有爆料稱其出場費達到60萬。

“這絕對是一個很優秀的平台，我一直很感激郎昆導演找我上春晚，不然也不會有這麽多人喜歡魔術，喜歡我。”劉謙直言不諱對央視春晚的感激。

有錢就能上？

雖然廣告費動輒數億，但對於商家來說，能在央視春晚做個廣告，還是非常劃算的。

“在央視春晚做廣告按投入和產出比來說是最合算的。”蒙牛乳業聯合創始人孫先紅曾在接受采訪時表示，商家往往看重的是央視春晚的傳播力度和收視率，“在春晚做廣告是塑造品牌，樹立企業形象的好機會”。

但在央視春晚做廣告，並不是商家有錢就能上的。

據知情人士透露，互聯網金融產品給再多錢，也不會再春晚“露臉”。除了價格，央視春晚同樣看重讚助商品牌調性是否貼合春晚的主題。

2018年春晚已經是阿裏巴巴三度蟬聯央視春晚標王，在更早之前是騰訊。2016年，支付寶用2.69億元從騰訊手中奪回春晚合作權。AI財經社報道稱，這是微信掉以輕心了，覺得之前有經驗，方案的創新點不足。

當然，央視也很賣力。

為了吸引廣告讚助商，央視從每年8月份選導演開始，一直到明年2月份，通過巧妙的議程設置，持續制造熱點，增加曝光度。還開辦了《我要上春晚》等一系列對標春晚的互動類綜藝節目。

央視索福瑞數據顯示，從2001年到2017年，央視春晚的全國並機總收視率一直在30%以上，這意味著有至少7億人觀看央視春晚。

前段時間，網上有售賣春晚門票，叫價高達數萬元，對此央視工作人員回應稱，春晚門票和彩排現場從未授權對外出售，希望市民不要上當受騙。

其實央視春晚觀眾也是有選擇的，據報道，春晚的門票主要分發給廣告讚助商、全國模範人物等代表社會正能量的公益類人物。

雖說上央視做廣告不管是有錢就可以，但對於這些財神爺，央視也不敢怠慢。媒體報道，企業讚助金額越高，可以拿到的座位票數越多，座位也比較靠前。那些出了些錢，但數額較少的一般坐在後排，而且沒有露臉的機會。

在2009年的春節聯歡晚會上，百度CEO李彥宏曾作為觀眾在播出畫面中出現八次。據《京華時報》報道，百度的廣告也在當年春晚開始前出現三次，甚至在姜昆的相聲中植入“百度一下”的口號。

本文來源於中新社

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