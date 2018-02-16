中國建成“九縱九橫”高速城際電動汽車快充網

中國證券網訊 新華社2月15日消息，記者15日從國家電網公司獲悉，為破解電動汽車充電難問題，該公司建設公共充電樁5.6萬個。到目前，已形成“九縱九橫兩環”高速城際快充網絡，覆蓋19省、150個城市，裏程超過3.1萬公裏。

“九縱”指的是京哈、京滬、京台、京港澳、京昆、沈海、大廣、二廣、濟廣高速公路；“九橫”指的是青銀、連霍、滬蓉、滬渝、滬昆、榮烏、寧洛、滬陜、福銀高速公路；“兩環”指的是環北京、環杭州灣高速公路。

據國網電動汽車服務公司董事長江冰介紹，上述高速公路快充站平均間距不超過50公裏，每站配備4台直流充電樁，最大單台功率120千瓦，最快半個小時就能充好，凡符合國標的電動汽車均可充電。

針對部分不符合國標的電動汽車無法充電的情況，國網電動汽車服務公司春節假期將在高速公路快充站提供交流應急電源。車主可通過撥打95598熱線，由運維搶修人員協助提供單相和三相交流電源。同時車主出行時別忘攜帶購車時配發的普通電源轉接器。

業內人士建議，電動汽車用戶長途出行，最好根據充電樁情況提前規劃出行路線，用戶通過“e充電”手機APP隨時查看充電樁實時狀況。

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