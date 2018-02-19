中原：料全月錄7,400宗及600億元

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至2月12日，2018年2月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄得3,260宗，總值262.4億元。 預測全月登記錄7,400宗及600億元，較1月份的7,223宗及684.8億元上升2.5%及下趺12.4%。2月份適逢新年長假期，工作日數減少，但宗數仍然企穩企穩7,000宗高水平，並創下自2017年11月7,601宗後3個月新高，反映新春前市況相當活躍，提早進入季節性旺市。

一手私人住宅方面，1月份暫錄得528宗，總值72.9億元。預測整月登記為1,000宗及140億元，將較1月的814宗及149.9億元上升22.9%及6.6%。1月期間有大型新盤推售，市場反應理想，刺激一手交投重上1,000宗水平。新春長假來臨，發展商減慢推盤步伐，預料3月的一手登記數字將會回落。

2018年2月份暫時最高登記宗數的新盤是馬鞍山雲海，暫錄192宗總值24.0億元。第二為啟德龍譽，暫錄52宗總值6.7億元。第三為荃灣海之戀．愛炫美，暫錄31宗總值6.1億元。

二手私人住宅方面，2月份暫錄得1,662宗，總值127.3億元。預測整月登記為4,000宗及310億元，將較1月的4,144宗及334.2億元下跌3.5%及7.2%。季節性旺市提早出現，雖然2月工作日數減少，但宗數企穩4,000宗及300億元水平以上，顯示二手樓市氣氛持續暢旺。但臨近新年買賣步代明顯減慢，相信3月份的登記數字將會回落。

大型屋苑方面，2018年2月份嘉湖山莊暫錄得25宗買賣登記。而美孚新村23宗、沙田第一城18宗、及太古城13宗。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)