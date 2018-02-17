又開出頭獎1億大樂透北市1注中百萬紅包開89組

第 107000015 期大樂透 16 日晚間開獎，開出的中獎號碼為 4、7、23、24、27 及 41，特別號 17，這期頭獎又開出，1 注獨得新台幣 1 億元獎金，從台北市大同區重慶北路三段 282 號億之中彩券行所開出。

大樂透 16 日也加開春節百萬大紅包，第 107000015 期大樂透春節大紅包 10 個獎號為 10、22、24、26、27、31、32、35、40 及 46，共開出 89 組春節大紅包，總共 119 注中獎，其中 65 組為單注中獎，每注獨得 100 萬元；18 組為 2 注均分；6 組為 3 注均分。

此外，這期 95 張春節大紅包中獎彩券中，有 4 張各中 7 組大紅包，分別於台北市內湖區的「獎獎獎彩券行」、台北市松山區的「富彩商行」、高雄市楠梓區的「運全彩券行」以及新北市樹林區的「天星彩券企業社」售出。另外高雄市三民區的「豪準彩券行」也售出兩張大紅包中獎彩券，每張均為獨得 100 萬元。

截止大年初一 16 日為止，春節大紅包累計開出 181 組，已有 133 人獨得 100 萬元。台灣彩券公司表示，今年至目前為止只開獎 2 期，就有 5 張彩券一次對中 7 注春節大紅包，已打平去年春節的紀錄，台灣彩券公司也呼籲彩迷，17 日大年初二當晚大樂透除頭獎仍保證 1 億元，並將繼續加開 10 個春節大紅包獎號，只要對中其中 6 個，就對中大紅包獎項，想討個新春好彩頭的民眾千萬不要錯過。

同時，第 107000041 期今彩 539 也在 16 日開獎，開出的中獎號碼為 1、2、8、18 及 31，這期頭獎有 2 注中，每注可得 800 萬元。不過，實際中獎號碼及派彩結果仍要以台灣彩券公司公告的為準。

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