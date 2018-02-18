年終幾多錢？別讓平均值誤導你的想像

人力銀行調查顯示，今年國內企業平均年終創下近三年最高，不但有將近九成企業有發放年終獎金、平均額度更超過一點三個月。鴻海等大公司甚至傳出平均年終獎金超過百萬，讓人稱羨。看起來，去年似乎真的是一個豐收年！

但在這看似豐厚的「平均值」之下，多少在「平均值以下」行業工作的勞工，辛苦工作一整年之後只能「汗水換淚水」？

不久前一名流通業主管在網路上 po 出薪資單，年終獎金欄上赫然寫著「100 元」．該員雖然在該公司任職僅四個月、但一百元的年終獎金仍讓他不可置信，一度還以為是數字 key 錯了，沒想到查了薪資帳戶、竟然真的只有一百元。「還不如給我一包七星、我還可能說聲謝謝！」更心酸的是，給了一百元年終，老闆還要他除夕值班到初二。

近年網路電商正夯、物流業忙得不可開交，很多人難以想像，物流竟然也是個年終在「平均值以下」的行業！那麼近年來跟高額年終沾不上關係的保全、派遣、餐飲服務，其年終恐怕更是辛酸。

那麼，在看似光鮮的大企業上班，就一定不哀怨了嗎？其實也不然。部分企業在媒體上風風光光公布獲利、發放的年終「平均」算起來動輒超過百萬，聞者莫不稱羨，連台大教授聽了都哀怨「企業光是年終比教授年薪還高」．

但事實上這種把「頂端跟底端」放在一起計算的平均值，根本嚴重扭曲、也沒有意義！尤其看在基層員工眼裏，更是「搥心肝」；明明自己賬戶裡的年終獎金可能連平均值的十分之一都不到，卻還可能不時要面對親友道賀。甚至如果出手的紅包太「小包」，還可能被質疑是否太小氣！簡直就是「啞巴吃黃蓮」、有苦難言。

日前一名工程師便在網路論壇哀怨表示，父親以為自己年終逾百萬，但他真正領到的卻只有「一萬」，連包紅包都不夠、真不知道今年的年夜飯該怎麼吃下去！

現在社會 M 型化，平均值越來越失去代表意義！公司分紅分到基層究竟還剩多少錢？從平均值根本看不出來．就請大家幫幫忙，別再跟著這種無意義的數字遊戲瞎起鬨。這個年、除非人家自願說，否則就別再追問別人，年終到底多少錢！！就讓大家都好過年吧！

●作者：洪素卿 / 資深醫藥、勞工記者

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