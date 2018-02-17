〈鉅亨看世界〉奧運花式滑冰選手的代價

儘管花式滑冰選手在冬奧場上，看起來優雅毫不費力，但這些完美無暇的競賽表演，背後投入的心力與花費數字相當龐大，冰鞋、教練費、服裝與治療費等達數萬美元，而選手的練習時間更是每天數小時起跳。

美國平昌冬奧花式滑冰選手 Adam Rippon (圖: AFP)

選手的訓練過程，最昂貴的部份為教練費用，認真的滑冰選手，每周需要至少 5 小時在教練的指導下進行冰上練習，教練的時薪為 100 至 160 美元，而選手還需另外聘請舞蹈指導員，以及在場外需要請教練指導芭蕾舞技巧以及進行伸展訓練。

前美國國際花式滑冰隊的選手 Rosie Tovi 表示，那些非滑冰的課程費用，可能與主要滑冰教練費一樣貴，她舉例：「你看奧運會時，這些比賽看起來如此抒情和美麗，但人們沒有意識到其所涉及的運動能力，選手必須像芭蕾舞員跳舞一般，這需要時間才能達成，很龐大的時間。」

而花式滑冰的其他費用如下：

滑冰鞋每雙約 2000 美元，每年約需更換一次

冰刀每幾週需要磨尖一次，每次約 30 至 40 美元

每年在國際間或是國內參加比賽的旅行費用，若含選手、家人與教練，費用達數千美元

比賽服裝費用為數百美元，高檔的比賽服上面會有施華洛世奇的水晶

表演時播放的音樂，需要請專人進行剪輯

滑冰練習場的費用，在紐約場地費用每小時約 25 美元，而選手每天平均會在冰上練習 4 小時

治療費用為每小時 300 美元

選手在進行比賽或準備時，面臨極大的壓力，許多選手在訓練過程中，會與治療師會面，以做更完善的準備。花式滑冰是個看起來比做起來簡單很多的運動，選手是永無止境的在進行訓練。

美國花式滑冰選手 Mirai Nagasu，在這屆平昌冬奧，成為第一位在奧運完成三周半跳 (triple axel) 的女性美國選手。