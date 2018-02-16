市場回暖 美國三分之二地區的房價創下歷史新高

摘要：隨著買家購房熱情的高漲，去年第四季全美單戶住宅的成屋銷售中位數年增率增長 5.3%，64% 地區的價格創下歷史新高。不過除了價格，購房者還要面臨房貸利率的上漲，截至本周，30 年期房貸利率已經漲至 4 年新高。

隨著就業市場的改善，美國房地產市場也一派火熱。

根據全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 數據顯示，去年第第四季，全美單戶住宅（single-family house）的成屋銷售中位數為 24.78 萬美元，年增率增長 5.3%。

在 64% 的大都會地區，這一類型住宅的價格創下歷史新高。

具體來看，第第四季調查的 177 個大都會地區中，92% 地區的單戶住宅價格上漲，其中 15% 的地區房價增速達到 2 位數，而第三季這一比例只有 11%。

買家購房熱情的高漲是主要因素。

報告指出，自 2011 年以來，房屋價格累積上漲了 48%，而同期收入僅上漲了 15%。但是如今就業市場的不斷改善推動了買家對房地產市場的需求。

本月初公布的 1 月非農數據顯示，美國 1 月失業率維持 4.1% 不變，仍為 2000 年以來最低；時薪年增率增加 2.9%，創 2009 年 6 月以來最大增幅。

另一方面，全美房地產經紀人協會的首席經濟學家 Lawrence Yun 在報告中認為，過去十年新建住房數量的短缺，讓房地產市場處於供不應求的狀況，進而推高了房屋價格。

數據顯示，第第四季，包括獨棟房屋和公寓（Condo）在內的成屋銷量為 562 萬戶，環比增長 4.3%，年增率增長 1.3%。同時，截至去年 12 月底，可供出售的成屋只有 148 萬戶，年增率減少 10.3%。

對於想要購房的人群來說，除了房價上漲之外，還要面對房貸利率的上漲。

根據房地美周四公布的數據，本周 30 年期的房貸利率平均水平已經攀升至 4.38%，為 2014 年 4 月以來新高。去年 9 月，30 年期的房貸利率才僅為 3.78%。

圖片來源：房地美

房貸利率顯然在上升通道。本周公布的通膨數據顯示，美國 1 月核心 CPI 環比漲 0.3%，漲幅高於預期的 0.2%，這也讓市場預期今年聯準會的升息速度會變得更快。

『新聞來源／華爾街見聞』