你丟我撿：FAANG 的Q4持有率波動大

近期是美國證券交易委員會 SEC 13F 的公佈潮，不只巴菲特的波克夏，眾多基金也都公佈了持有證券。其中，著名投資人索羅斯 George Soros 的基金 Soros Fund Management (SFM) 也公佈了 13F。

據美國證券交易委員會規定，機構投資人（基金、避險基金、投資公司等）必須在每季結束後 45 日內，將上一季買進或賣出的證券以規定的表格（Form 13F）進行申報。

最具特殊的是索羅斯增加了約 247 萬股網路電商 Overstock (OSTK-US)，成為第 3 大股東。

索羅斯 Q4 13F SEC 資料 / 圖：ZeroHedge

此外，雖然巴菲特的波克夏 (BRK.A-US) 入股了虧損的以色列學名藥公司 Teva (TEVA-US)，但索羅斯則是選擇退出。

報告指出，索羅斯也積極的入股近期併購頻繁的酒店博弈業，增加了凱撒 (CZR-US) 的持有量 13 萬多張股。

此外，第 4 季 13F 資料顯示，FAANG 股是否到了獲利了結的時候？

FAANG 股 Q4 大量出售 / 圖：彭博

2018 年為止，FAANG 股當中只有蘋果 (AAPL-US) 下滑，亞馬遜 (AMZN-US) 及 Netflix (NFLX-US) 都收高。FAANG 另外兩檔股票為 Facebook 臉書 (FB-US) 及谷歌 Alphabet (GOOGL-US)。