爸媽發紅包「薄厚」任她選女大生選這個結果笑翻網

過年期間除有豐盛年菜佳餚，與長輩拜年領紅包也是許多人最期待的事。不過，昨（ 15 ）日一名女大生在收到父母給的紅包，開心地打開後才驚覺自己被陰了，忍不住在心裡偷罵一字髒話。

一名女大生在網路平台「 Dcard 」上發文，表示除夕當日一早就興奮向爸媽拜年，當時媽媽臉上雖露出慈愛笑容，卻讓她感到怪異，就在此時，她看見爸爸拿著兩包紅包走向她，女大生原以為兩包都要給她，卻被爸爸告知「我們跳脫傳統，今年要選一個」。

看著那兩包紅包，女大生心想「聰明如我，當然先看側面」，結果一看發現兩包紅包厚度一薄一厚，女大生又想「爸爸一定想要告訴我做人不能太貪心！所以才這樣搞我！只要我選薄的就沒事了！」於是順手拿過薄的紅包，怎知就在她選了薄的紅包後，一旁的媽媽竟大聲狂笑起來。

女大生當下傻住不解為何媽媽要大笑，直到打開紅包後才發現，那包薄的裡頭空空如也，一張鈔票都沒有「說好親情說好紅包說好薪水呢？什麼？你問我心得？X」

許多網友看完紛紛大笑「這故事告訴我們，在家人面前要拿出真心」、「爸媽 OS：反心態策略成功，今年省一筆紅包錢了（計畫通）」、「幫 QQ 對不起我還是嘴角失守了哈哈哈哈哈」、「明年換厚的，裡面裝厚厚的衛生紙給你擦眼淚」

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