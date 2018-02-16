春節買彩券拚百萬大紅包 2訣竅讓你提高中獎勝率

今 (2018) 年農曆春節，台彩總加碼金額達 8 億元，為歷年來次高，其中大樂透從除夕到年初五連 6 日開獎，除夕和初一也加開春節大紅包獎號，預計要送出 400 組百萬獎金，若民眾想要提高中獎勝率，建議可以掌握兩大訣竅，即包牌、電腦選號。

根據台彩統計，去 (2017 年) 春節加開的百萬元大紅包，總共有 899 注中獎，其中 180 注採用包牌方式投注，即一次投注 7 個號碼以上，占總中獎注數約 20%；而採用包牌投注的中獎人當中，有 5 位一次對中 7 個號碼，各得到 7 組大紅包。

而民眾也常透過集資方式購買大樂透，以提高中獎勝率。台彩舉例，大樂透集資買法可用 2450 元包 49 個號碼，召集 7 個人，每人各從 01 到 49 中選出 7 個號碼，7 個人選的號碼不得重複，再用這 7 組選號 (各 7 個號碼) 去包牌，投注金額總計 2450 元，就可以把大樂透的 49 個號碼買齊，不過提醒一定要留下集資紀錄，作為日後分配獎金的憑證。

此外，電腦選號中獎者也占 7 成 5，去年開出的 899 注春節大紅包中，有 678 注為電腦隨機選號，占總中獎注數約 75%。

台彩今年除夕、年初一比照去年加開春節大紅包百萬獎號，共有 10 個獎號，對中 6 個就可得百萬元，每期送出 200 組、共有 400 組得主，若年初一開出總組數未達 400 組，會在後續大樂透開獎日續加開獎號，直到獎項都開出或下月 27 日活動結束。