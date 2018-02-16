騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)等在ADR為港股狗年做勢

美國最新的經濟數據反映經濟前景向好，市場信心回穩，美股連升5日。道瓊斯工業指數收報25200點，升306點，升幅1.23%，道指重上25000水平。標普500指數高收 32點，收報2731點，升幅1.2%。反映科技股走勢的納斯達克指數收報7256點，升112點，升幅1.58%。

美股好，港股好！港股雞年最後半個交易日在淡友紛紛平倉下，恒生指數周四急漲599點，收報31,115點，不但重越31000點、10天線及50天線三關，以點數計勢為歷來最佳收市(以農曆年計)表現，並且令恒指雞年累積漲幅增至7754點，升幅33.19%。

港股ADR指數承美股5連升之好景象，指數按比例計算收報31468點，升352點，升幅1.12%，為港股於狗年即將開市做個好勢頭。一眾藍籌齊領漲港股，「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報458.44元，較港收市升11.44元。「北水」鍾愛的匯豐控股(00005-HK)ADR收報84.07元，較港收市升0.52元；港交所(00388-HK)ADR收報283.26元，較港收市升3.26元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.34元, 較港收市升0.19元。

美元疲弱，美國原油期貨價格止跌回升。中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.5元，較港收市升0.05元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.49元，較港收市升0.09元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75元，較港收市升0.8元；聯通(00762-HK)ADR收報10.28元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.49元，較港收市升0.03元。

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