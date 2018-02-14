亞馬遜和航運業霸主搶生意？馬士基嚇壞了

摘要：馬士基擔心，如果服務沒做好，像亞馬遜這種巨大而實力強的客戶就會考慮自己做，從而變成競爭對手。憂心的還不只是馬士基。上周消息稱，亞馬遜準備推出針對企業的快遞服務，或與 UPS 及聯邦快遞搶生意。

誰能想到，電子商務科技公司居然能威脅到擁有百年曆史的老牌航運企業？

時至今日，這是世界上規模最大的集裝箱航運公司馬士基（A.P. Moller Maersk A/S）最擔心的事情。

彭博社稱，馬士基正試圖阻止亞馬遜（Amazon）和阿里巴巴這類大客戶最終變成自己的競爭對手。

「如果我們沒有做好服務，亞馬遜就會變成一個威脅，」報導援引馬士基首席執行長 Soren Skou 的話稱，「像亞馬遜這種規模巨大、實力強勁的企業就會考慮他們自己是否會做得更好。」

Soren Skou 正在帶領這家航運巨頭努力為亞馬遜等大客戶提供他們所需要的類似集成化供應鏈服務。

他的策略不是沒有道理。對於亞馬遜來說，加大對出貨量的控制力度將意味著更多的靈活性，有助於避免在貨物進出倉庫環節發生擁堵。倉庫與運輸基礎設施相對接，能讓整個運貨流程更加順暢。

在 Soren Skou 看來，這不只是一個物流順暢的問題。像亞馬遜這種大型零售商還需要更好的資訊來更加有效地管理供應鏈。

上月中旬馬士基宣布了一項重大計劃，他們將與 IBM 聯手創建一家合資公司，通過區塊鏈技術打造一個全球貿易數字化平台，以便讓跨境貿易貨物運輸方面的資訊流更透明、簡化。

對此，Soren Skou 說，這項計劃符合公司的新戰略，「他們（亞馬遜阿里巴巴等客戶）希望端到端方式的集裝箱海洋運輸，我們希望提供全程服務。」

去年初開始，馬士基還與阿里巴巴合作，通過阿里旗下的一達通平台對中國發貨方提供服務。與船東通過貨運代理來預訂集裝箱艙位的傳統不同，馬士基等航運公司正逐漸允許貨物主經網路直接訂艙。

然而，馬士基的擔心可能來得有點遲。

早在 2016 年秋季，亞馬遜就獲得了海運業務代理授權，介入了海運物流領域。《華爾街日報》去年初表示，這家電商巨頭至少在 150 個從中國進口的集裝箱運輸中扮演了貨運代理的角色。

通過自任貨運代理，亞馬遜會自行預定海運船隻的貨艙空間，通過這些船隻將貨物運輸到倉庫，反之，亦然。

亞馬遜在物流行業的野心並不止步於現有的陸地運輸，以及剛剛起步的海運代理。就目前的種種消息來看，他們打算「海陸空通吃」。

《華爾街日報》上周報導稱，亞馬遜準備推出一項名為「Shipping with Amazon」的針對企業的快遞服務，或許想和聯合包裹服務公司 (UPS) 以及聯邦快遞集團（FedEx Corp.）搶生意。消息公布後，UPS 和 FDX 股價下挫。

據供應鏈諮詢公司 MWPVL International Inc. 的數據，亞馬遜租賃了不超過 40 架飛機，在美國大約有 300 個倉庫，當中包括訂單履行中心、分揀中心和配送站。

不過，亞馬遜要想與馬士基、UPS 等行業霸主真正一爭高下，還有很長的路要走。報導引述分析人士稱，亞馬遜目前自己並不持有資產，而是基本上以外包或租賃形式與快遞承運商合作，這是一種制約因素。

『新聞來源／華爾街見聞』