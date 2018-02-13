亞馬遜解僱數百人 並開出萬人職缺

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 位於西雅圖的總部與全球各區域的消費零售部門，都將各裁員數百人。

加上此前裁員數，共計數千人的裁員潮在亞馬遜的企業史裡較罕見，也應當代表從「成長型」企業轉型成「成熟型」企業。同時，也顯示亞馬遜開始對於零售業這塊做整合。

西雅圖總部於 2010 年才僱 5000 多名員工，而目前這數字成長到大約 40000 人。部份現任員工提道，快速的成長使某些部門招聘的人員過多，也使亞馬遜對特定部門實施了「聘用凍結令」。報導指出，部份被解僱人員已收到通知，便於這幾週內完成解約。

西雅圖被亞馬遜佔領了 / 圖：西雅圖時報

近期的亞馬遜解僱潮包括旗下出版社 Createspace 的 200 名員工、拉斯維加斯網路鞋店 Zappos 的 30 多人、及尿布等消費品網路商城 diapers.com 的 250 多名員工。

亞馬遜去年 12 月的全球總員工數達 56 萬 6 千人，較前年同期 YoY 成長 66%，目前空出來的職缺量也達 12500 多位。

此外，現任亞馬遜經理透露，執行長貝佐斯 Jeff Bezos 及高層希望降低開支，並解僱表現差的員工。

前亞馬遜員工提道，在不解僱的情況下，給特定員工提出「員工改善計劃」是亞馬遜增加員工離職的常用辦法。對此，亞馬遜反駁，「員工改善計劃」是幫助員工更上一層樓。

亞馬遜股價週一 (12 日) 上漲 3.48% 來到 1386.23 美元。