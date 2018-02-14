Panasonic 與趨勢科技合作開發連網汽車網絡安全方案

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 14 日 - Panasonic Corporation 與全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技 （東京證券交易所股票代碼：4704）今天正式宣布將合作開發可偵測並防範自動駕駛與連網汽車遭到黑客攻擊的保安方案。這項合作專案的目標是要開發一套解決方案來提升自動駕駛與連網汽車的安全，偵測並預防黑客入侵汽車電子控制元件 (Electronic Control Units , ECU)*1 與車輛資訊娛樂系統 (in-vehicle infotainment , IVI)*2 ，前者負責控制油門、方向盤、煞車等系統，後者包括車用導航及車載資通訊系統 (Telematics)*3 等裝置。

黑客入侵連網汽車並操控方向盤和煞車的威脅確實存在。目前每天都有新的安全漏洞被發現，而這些漏洞很可能讓黑客能從遠端操控車輛。因此，除了在每一部車輛內建安全機制之外，還要隨時從雲端監控車用系統的狀況來分析最新威脅，同時利用分析結果來部署防範措施，以避免所有車輛遭到攻擊。

這項合作將結合 Panasonic 的 Control Area Network (CAN) 入侵偵測防範技術 * 4 與趨勢科技的 IoT Security 物聯網防護。Panasonic 的技術可偵測任何未經授權的 ECU 指令，至於擁有全球資訊保安情報與資訊保安專業 (如惡意程式 * 5 分析) 為後盾的趨勢科技 IoT Security*6 將內建在 IVI 裝置 (如車用導航系統) 中，負責偵測來自互聯網的漏洞攻擊。此外，這項合作還將蒐集雙方技術所偵測到的事故資訊並傳送至雲端分析平台來偵測並攔截可疑流量。

Panasonic 與趨勢科技這項合作案將包含車內和雲端系統，為自動駕駛與連網汽車提供入侵攻擊的防護。預計將於 2020 年推出商業化產品。

■ 合作開發案架構示意圖

*1 電子控制元件 (Electronic Control Unit)：負責控制引擎、方向盤等元件。

*2 車輛資訊娛樂系統：提供車輛資訊與娛樂應用。

*3 車載資通訊系統：負責車輛與外界的資訊收發。

*4 CAN 入侵偵測防護技術：專門負責監視控制器區域網絡 (Control Area Network，簡稱 CAN，為 ECU 裝置之間的區域網絡)，這項防護技術用來偵測未經授權的指令，並當成無效指令處理。

*5 惡意程式：泛指各種有害的惡意軟體或程式碼，例如電腦病毒。

*6 趨勢科技 IoT Security：這是一套專門針對需要在通用作業系統 (如 Linux) 上經由 IP 通訊協定對外溝通的車用內嵌裝置而設計的防護產品。

關於 Panasonic

Panasonic Corporation 是各種電子科技產品與解決方案的領導廠商，業務涵蓋消費性電子、家用、車用與 B2B 商用領域。該公司將於 2018 年屆滿 100 周年，其營運據點遍布全球，旗下擁有 495 家子公司和 91 家相關企業，截至 2017 年 3 月 31 日為止的會計年度合併淨營業額高達 7.343 兆日圓。該公司致力透過各事業群的持續創新來創造新的價值，並善用其技術為客戶創造一個更美好的生活和世界。如需有關 Panasonic 的更多資訊，請參閱：http://www.panasonic.com/global。

關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，協助世界創造一個安全的資訊交換環境。我們專為消費者、企業及政府機構設計的創新保安方案，能為數據中心、雲端環境、網絡、用戶端裝置提供多層式安全防護。我們的產品皆彼此整合、共享威脅情報，提供環環相扣的威脅防禦與集中化的掌握及掌控能力，實現更好、更快的防護。趨勢科技全球共 6,000 多名員工，遍及 50 多國，並擁有全世界最先進的全球威脅情報，能讓用戶安全地享受數碼生活。如需更多資訊，請至：www.trendmicro.com.hk