【異動股】鋼鐵板塊持續走強 太鋼不鏽(000825-CN)漲超9%

午後，鋼鐵板塊持續走強，截止發稿，太鋼不鏽(000825-CN)漲9.52%報6.67元，鞍鋼股份(000898-CN)漲4.53%報7.16元，新鋼股份(600782-CN)漲3.76%報7.45元，方大特鋼(600507-CN)漲3.68%報18.59元，八一鋼鐵(600581-CN)漲3.34%報15.80元，柳鋼股份(601003-CN)漲3.18%報7.13元，*ST華菱(000932-CN)、寶鋼股份(600019-CN)、三鋼閩光(002110-CN)等股均漲逾2%。

華創證券分析認為，本周産能利用率保持平穩，庫存上漲144萬噸，其中螺紋上漲103萬噸，期漲現穩，價差縮小;當前處于冬儲累庫周期，庫存雖有累積，但在經曆前期的冬儲加速去化之後當前的庫存水平依然處于近年内的曆史低位水平;節前市場交易放緩，進入“有價無市”階段，價格保持穩定。受海外宏觀風險發酵影響，股票走勢較差，但鋼鐵板塊本身的邏輯并未發生變化，四季度業績大幅向好帶來的估值中樞修複邏輯有望在海外宏觀風險釋放後繼續推動板塊上漲，此外，鋼企高盈利帶來的高分紅預期也利多鋼鐵板塊。

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