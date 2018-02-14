【復牌】豐盛控股(00607-HK)：Five Seasons、季昌群及潛在要約人尚未達成協議

豐盛控股(00607-HK)與中國高速傳動(00658-HK)聯合公布，自刊發先前公布以來，據 Five Seasons及季先生分别知會，Five Seasons、季先生及潛在要約人仍在讨論中，于本聯合公布日期，Five Seasons、季先生及潛在要約人并無達成或簽訂任何承諾或正式或具法律約束力協議，亦未就建議要約或可能出售事項協定任何重要條款及條件。

潛在要約人為新光圓成股份有限公司(002147-CN)，其股份于深圳證券交易所上市。潛在要約人控股股東為新光控股集團有限公司，新光控股集團有限公司由周曉光女士及其配偶虞雲新先生最終實益擁有。

此外，豐盛及中國傳動自2018年2月14日下午1時正起恢復買賣。

據悉，于2018年1月18日，豐盛直接全資附屬公司Five Seasons 及豐盛主席季昌群，各自與一名獨立第三方就涉及中國傳動50%以上，但不超過75%已發行股份，而可能作出有條件自願部分現金要約訂立諒解備忘錄。

Five Seasons 直接持有中國傳動約12.086億股股份，相當於已發行股本約73.91%。季昌群間接持有中國傳動1789萬股，相當於已發行股本約1.09%。Five Seasons 及季昌群均為中國傳動控股股東。

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