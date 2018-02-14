日本去年第四季GDP成長0.5% 連續28年經濟成長

日本內閣週三公布，2017 年第四季實際 GDP 年率成長初值 0.5%，創 1980 年代晚期以來最長成長趨勢，顯示日本安倍首相成功創造日本穩定的經濟成長。

雖然日本經濟成長延續 28 年，但第四季成長低於分析師預期的 0.9% 成長值，且遠低於前一季成長修正值 2.2%。前一季成長初值為 2.5%。

日本第四季 GDP 遜於預期主因是住房投資疲弱，出現 2.7% 的負成長，但佔 GDP 活動重要份額的消費支出成長 0.5%，民間企業設備投資成長 0.7%。

日本第四季 GDP 季度成長 0.1%，此黯淡表現反映了日本因人口老齡化與人口下降，要刺激投資和消費的困難度提高。

2017 全年，日本經濟成長 1.6%，高於前一年的 0.9% 成長值。

日本央行透過資產收購行動 (主要是公債) 挹注大量資金至經濟體內，以對抗通縮，也靠著維持借款成本在極低點 (關鍵利率為負 0.1%)，鼓勵投資。

因中美和其他主要經濟體的成長走強，日本出口回彈，有助於日本出口製造業者，且維持失業率低於 3% 水準，但日本工資成長仍落後於預期，縮限了日本家庭和企業提高支出的能力。2017 年，日本內需貢獻 GDP 成長 1.0%、外需貢獻 0.5% 的成長。