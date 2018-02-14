大豆若成中美貿易戰武器 將苦了農民人民與豬隻

隨著中美之間的緊張局勢升級，中國擬用大豆作為貿易戰的武器，中國為美國大豆最大的買家，然而此舉有極大風險，大豆為豬的主要糧食，限制美國大豆進口，恐導致養豬業成本上升，拉升豬肉價格。

基於美國對洗衣機以及太陽能面板課以高關稅，中國政府正在研究以限制大豆進口作為反擊的可行性，美國全年產出的大豆，約有 1/3 運往中國，而這些大豆成為約 4 億隻豬的糧食。

中國對美國大豆進行進口限制，將直接影響到美國中西部各州的農民，使得川普在 2020 年連任難度提升，但同時，中國為全球最大的豬肉生產國和消費國，限制大豆進口將提高養豬成本，使中國 13 億人口的主要糧食變貴，而食品價格長期以來一直是中國共產黨政治上敏感的問題。

私人穀物諮詢公司 Shanghai JC Intelligence Co. 的首席分析師 Li Qiang 認為，對中國來說，「用大豆對美國進行報復將是最壞的情況，豬肉是中國人的主食。」中國商務部和農業部沒有立即回復《彭博社》詢問關於限制大豆進口潛在影響的問題。

大豆種植的季節性是中國不能輕易放棄美國供應的原因之一，儘管北京當局試圖實現大豆進口多元化，仍無法完全解決供應問題，去年，中國從巴西進口量增長 33％至約 5100 萬噸，而來自美國的進口量則下降 3.8％至 3300 萬噸。

中美大豆貿易戰，巴西受益最多

天津現代天驕農業董事長孫超表示，在 10 月至 2 月南美作物仍在生長時，美國的農作物滿足中國這段時間的需求，因此美國的供應無法被取代。

根據美國商務部的數據，美國與中國的貿易逆差，在去年飆升 8.1％至新高 3750 億美元，除了進口太陽能電池板和洗衣機的關稅外，美國政府開始對中國鋁和鋼鐵的銷售進行調查。

中國已對此做出回應，對美國高粱進行反傾銷和反補貼調查，而限制大豆會對美國農民造成更大的影響。美國農業局聯合會資深主管 Dave Salmonsen 表示：「這肯定會對價格造成影響，我們已經處於產能過剩狀態，若失去中國的需求，情況會變得更糟糕。」