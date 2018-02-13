日本1月份工具機訂單年增48.8% 連14月上揚

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，日本 1 月份工具機訂單年比值連續第 14 個月上揚。根據日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders` Association；JMTBA) 發布的初估數據顯示，1 月份日本工具機 (Machine Tool) 整體訂單金額較 2017 年同期上揚 48.8%，成為 1,543.96 億日圓，月度訂單額高於顯示接單狀況好壞界線的 1,000 億日圓的大關。



與 12 月份的 1,659.02 億日圓的訂單額相較，1 月份工具機訂單則是減少了 6.9%，無法延續過去兩個月連續上揚升勢。



這份數據顯示，1 月份日本國內訂單較 2017 年同期增加 47.3%，成為 556.15 億日圓。與前月相較則是下滑 12.2%。



1 月份海外訂單則是較 2017 年同期增長 49.7%，成為 987.81 億日圓，與前月相較則是減少 3.7%。



工具機主要使用於製造汽車、家電等產品，其訂單狀況被視為預估製造業設備投資動向的領先指標。日本主要的工具機廠商計有森精機製作所 (Mori Seiki)、Yamazaki Mazak、Makino 以及大隈(Okuma) 等。



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