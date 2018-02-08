人民幣跌掉600點的原因 分析師指出罪魁禍首恐是「貿易戰」

鳳凰國際今 (8) 日報導，在岸人民幣兌美元早盤大跌，創 13 個月來最大跌幅。午盤，在岸人民幣較昨日夜盤一度跌 600 點，創 2015 年 8 月 12 日以來最大日間跌幅，報 6.3422。離岸人民幣兌美元跌幅擴大，跌破 6.37 關口，日內跌近 600 點。

據中國海關公布的最新數據顯示，中國 1 月貿易順差為 203.4 億美元，低於 546.5 億美元的預估，在中國貿易數據公布後，在岸人民幣開始走貶。

豐業銀行策略師高奇表示，受農曆春節假期的時間變化影響（去年始於 1 月底，今年始於 2 月中旬），1 月份貿易數據可能失真，並會推動人民幣匯率稍微走低。

東方匯理銀行高級新興市場策略師 Dariusz Kowalczyk 在採訪中說，人民幣的跌勢部分受到貿易數據帶動，因貿易順差偏低，意味著人民幣的凈需求減少。

Dariusz Kowalczyk 說，從昨天開始，人民幣市場的購匯需求重新增加，目前尚未看到具體原因。近一段時間以來，市場都在關注央行是否採取行動抑制人民幣升勢，擔心央行進行市場干預或者管制，但目前還沒有看到具體措施。

人民幣的下跌確實有自身因素，但其他亞幣跌勢也差不多。此外，人民幣轉跌可能與貿易戰風險有關，此前消息傳出稱中國正在研究對美國大豆採取貿易措施，如果開始打貿易戰，會給中國帶來負面影響。

展望人民幣後市，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國策略師鄧體順指出，鑒於美元弱勢以及中國經濟穩健，將美元兌人民幣的 12 個月目標價由先前預估的 6.5 調至 6.2。

中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫認為，2018 年人民幣匯率小幅升值概率較大，但全年不同時點會有所差異，在人民幣春季上漲攻勢升破 6.4 後，人民幣匯率會處於基本穩定態勢，二季度、三季度有調整壓力，四季度升值預期會再起。全年將呈微笑曲線走勢，兩頭高中間低。主要是考慮到歐元區可能會在四季度升息。